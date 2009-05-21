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Avşar: Ben de UFO gördüm

Türkmax’dekİ programına uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Karaca’yı konuk eden Hülya Avşar “Ben de UFO gördüm” dedi.

21 Mayıs 2009 03:00

Türkmax’dekİ programına uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden Reyhan Karaca’yı konuk eden Hülya Avşar “Ben de UFO gördüm” dedi.

İşte programda herkesi şaşırtan o diyalog:

R.K.: Kumburgaz’daki UFO görüntülerini TÜBİTAK onayladı.

H.A.: Bazen ben de görüyorum galiba.

R.K.: Hah! Sen de şimdi söyle dalgaya vuracaklar.

H.A.: Benim için insanların ne dediği önemli değil, kim ne düşünürse düşünsün. Yatma saati geldiğinde, etraf karardığında, el ayak çekildiğinde denizle gökyüzünün birleştiği bir yerde bir ışık görüyorum.

R.K.: Ufuk noktasında. Hep aynı yerde mi görüyorsun?

H.A.: O civarlarda, hep aynı nokta diyemem ama bazen görüyorum. O ışık bakıyorum uçak mı değil mi? Yanıp, sönüyor. Bazen halüsinasyon gördüğümü düşünüyorum. Bizim civarda oturan arkadaşıma telefon açtım, “Işık var ama uçaktır” dedi.

H.A: Ama hareket etmiyor.

R.K.: Uçak öyle durmaz ki havada.

H.A.: Orası ne uçağın ne geminin geçeceği bir yer değil ama bilemiyorum.

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