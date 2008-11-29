Avşar: Başımı örtüp paramı alacağım

Uzanlar’dan film çekmek için aldığı 300 bin dolar yüzünden iki yıldır TMSF ile başı dertte olan Hülya Avşar, kızkardeşi Helin Avşar’ın sitesi ’guardianturk’ten, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk’e tepkisini dile getirmeye devam ediyor.



Hakkını bir yandan mahkemede, bir yandan da yazılarıyla arayan Avşar, "Senin gibi iktidarın arkasına sığınıp başımı örteceğim, benden aldıklarını geri alacağım" dedi.



TMSF’ye geçen yıl 1 milyon 150 bin dolar ödemesine karşılık, geçtiğimiz günlerde 1 milyon dolar daha borcu bulunduğu iddiası ile tüm banka hesaplarına el konulan Avşar, ’Ahmet Efendi’ diye seslendiği, Ahmet Ertürk’e hitaben şunları yazdı:



Diktatörlük yapıyorsun



Ne yazık ki senin niyetin kötü! Bu ülke asıl senin yüzünden bu durumda. Şimdi kimse sana söz geçiremiyor! Bırak demokrasiyi, diktatörlük yapıyorsun. Diğerleri senden korkuyor ama ben hakkımı savunacağım. Yıllarımı verdiğim tüm yatırımlarımı senin her gün değişik saat takman için feda etmeyeceğim!



Peki ben ne yapacağım biliyor musun? Önümüzdeki hafta önce TMSF binasının önüne gelip saatlerce seni seyredeceğim. O da mı olmadı? Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna gideceğim ya da o da olmadı, en sonunda ben de senin gibi iktidarın arkasına sığınıp başımı örteceğim ve benden aldıklarını geri alacağım.



Hayır işle bari



Bak ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Şu devlet adı altında eline geçirdiğin paraları bari bir hayır işleyerek değerlendir de aldığın beddualara maruz kalma!



Zaten bu ülkenin zor durumda kalmasında en büyük sebep sensin. Sen Ahmet Efendi! Gerçekten bu ülkeyi düşünüyor olsaydın ya da biraz duyguların olsaydı, Uzanlardan, Topraklardan, Aksoylardan ve diğerlerinden aldıklarınla ülke yararına yatırımlar yapardın.



Eğer onlardan aldıklarınla şu ülkede işsiz insanların yararına yatırım yapsaydın ya da şu saydığım insanların paralarına el koyacağına onlara iki fabrika diktirseydin, işte o zaman sana söyleyecek lafım kalmazdı.



Üstelik maliyenin herkese "yurtdışındaki paralarınızı getirin, sizden vergi almayacağız" dediği şu günlerde sadece sendeki paraları alsalar, dünyadaki krize rağmen ülkede bu kadar insan işsiz ve aç kalmazdı. Bizde bu ülkeyi düşünen birileri olduğuna inanır, biraz ümitlenirdik.



Ertürk: Çok ayıp



TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Habertürk’te soruları yanıtlarken, Hülya Avşar’ın açıklamalarına tepki gösterirek, şöyle konuşmuştu: "Bize bela okumalar, çok ayıp şeyler bunlar. Kurnazlık peşinde insanlar. Hani biz romantiğiz, şuyuz buyuz ama bu kurnazlıkları yutacak kadar enayi değiliz."