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Avşar artık eskisi gibi değil

Hülya Avşar Göcek tatilinde yıllar sonra bikini giydi, fazla kilolarını saklayamadı.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve ablası Leyla Atak ile birlikte arkadaşı yapımcı Pelin Akad’ın teknesinde kısa bir tatil yaptı. Avşar, Akad’ın ‘Aurelie’ adlı özel yatıyla Göcek koylarını gezip denize girdi ve güneşin tadını çıkardı.

HÜLYA AVŞAR-FOTOGALERİ

HÜLYA AVŞAR YILLAR SONRA BİKİNİYLE


Panço Koyu’nda denize girerken OK! Dergisi objektiflerinin görüntülediği Hülya Avşar, altı ve üstü ayrı renklerdeki bikinisi, göbeğindeki dövmesi ve aldığı kilolarla dikkat çekti. Kızı teknenin arkasında arkadaşlarıyla sohbet ederken Avşar, yaptığı balıklama atlayışlarla profesyonel yüzücülere taş çıkardı.

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