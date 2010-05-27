Avşar artık eskisi gibi değil

T24- Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve ablası Leyla Atak ile birlikte arkadaşı yapımcı Pelin Akad’ın teknesinde kısa bir tatil yaptı. Avşar, Akad’ın ‘Aurelie’ adlı özel yatıyla Göcek koylarını gezip denize girdi ve güneşin tadını çıkardı.



HÜLYA AVŞAR-FOTOGALERİ



HÜLYA AVŞAR YILLAR SONRA BİKİNİYLE



Panço Koyu’nda denize girerken OK! Dergisi objektiflerinin görüntülediği Hülya Avşar, altı ve üstü ayrı renklerdeki bikinisi, göbeğindeki dövmesi ve aldığı kilolarla dikkat çekti. Kızı teknenin arkasında arkadaşlarıyla sohbet ederken Avşar, yaptığı balıklama atlayışlarla profesyonel yüzücülere taş çıkardı.