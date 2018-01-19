T24 LogoT24 Logo
Gündem

Avşa'da liman görevlisi kamyonetin altında can verdi

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda,  geri manevra yapan kamyonetin altında kalan liman görevlisi Kemal Erkenci (62) yaşamını yitirdi

19 Ocak 2018 13:03

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası\'nda,  geri manevra yapan kamyonetin altında kalan liman görevlisi Kemal Erkenci (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Avşa Adası Yiğitler Mahallesi Balıkçı Limanı\'nda meydana geldi. Abdullah P.\'nin kullandığı 34 EE 6740 plakalı mermer yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada liman görevlisi Kemal Erkenci\'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan Kemal Erkenci, kaza yerinde can verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü Apdullah P.\'yi gözaltına aldı. Erkenci\'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Kaza ile ilgili soruşturma davam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Basri Tuncay ERTANERDEK Balıkesir DHABALIKESİRAvşa AdasıKemal ErkenciKazaAvşa Adası Yiğitler Mahallesi Balıkçı LimanıAbdullahEEKamyonetinApdullahBursa Adli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24