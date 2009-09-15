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Yaşam

Avşa ve Marmara adası seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi Marmara Adası- Avşa Adası arasındaki bazı feribot seferlerini teknik arıza nedeniyle iptal etti.

15 Eylül 2009 03:00

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin (İDO) Sarayburnu- Marmara Adası- Avşa Adası ile Avşa Adası- Marmara Adası- Sarayburnu arasındaki bazı feribot seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Eylül Cumartesi günü Sarayburnu-Marmara Adası-Avşa Adası ile 22 Eylül Salı günü Avşa Adası-Marmara Adası-Sarayburnu seferleri yapılmayacak.

Bu seferler yerine 19 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 Bostancı, saat 10.45 Yenikapı kalkışlı Marmara Adası-Avşa Adası ile 22 Eylül Salı günü saat 18.30 Avşa Adası, saat 19.00 Marmara Adası kalkışlı Yenikapı-Bostancı seferleri yapılacak.

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