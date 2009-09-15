Avşa ve Marmara adası seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesinin (İDO) Sarayburnu- Marmara Adası- Avşa Adası ile Avşa Adası- Marmara Adası- Sarayburnu arasındaki bazı feribot seferleri teknik arıza nedeniyle iptal edildi.



İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Eylül Cumartesi günü Sarayburnu-Marmara Adası-Avşa Adası ile 22 Eylül Salı günü Avşa Adası-Marmara Adası-Sarayburnu seferleri yapılmayacak.



Bu seferler yerine 19 Eylül Cumartesi günü saat 10.00 Bostancı, saat 10.45 Yenikapı kalkışlı Marmara Adası-Avşa Adası ile 22 Eylül Salı günü saat 18.30 Avşa Adası, saat 19.00 Marmara Adası kalkışlı Yenikapı-Bostancı seferleri yapılacak.

