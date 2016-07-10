Avşa Adası'nın nüfusu 50 kat arttı

Marmara'nın önemli yaz turizmi merkezlerinden Avşa Adası, 9 günlük bayram tatilinde turist akınına uğrayınca nüfusu 50 kat artışla 130 bine yaklaştı.

Deniz otobüsleri ve feribotların günlük 30 sefer yaptığı, market araçlarının aralıksız gıda taşıdığı adadaki 50 plaj, en yoğun günlerini yaşıyor.

Kapıdağ Yarımadası'nın uzantısında oluşan adalar grubunda yer alan Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Avşa Adası'nın kışın 2 bin 500 civarındaki nüfusu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 130 bine ulaştı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Asorumluluklarında bulunan Marmara Adası'nın kış nüfusunun 8 bin 800, Avşa Adası'nın ise 2 bin 500 civarında olduğunu söyledi.

Adaların, Marmara başta olmak üzere ülkenin yaz turizminde gözde merkezlerinden olduğunu vurgulayan Aksoy, özellikle 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradığını anlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avşa Adası'nın nüfusunun 50 kat artışla 130 bini bulduğuna dikkati çeken Aksoy, şöyle konuştu:

"Marmara Adası'nın nüfusu 55 bine çıktı. Ekinlik Adası da şu anda 5 bin kişiyi ağırlıyor. Toplamda 3 adamızda, bir ilin merkez nüfusuna denk gelen 190 bin kişi bulunuyor. Otel, motel, pansiyon, ikinci konut, kiralık ev her yer tamamen dolu. Adalarımızda bulunan irili ufaklı 50 plajımız, en yoğun günlerini yaşıyor. Bu plajların 25'i Avşa'da. Marmara Adası'ndaki Saraylar Mahallesi'nde hayata geçirdiğimiz kadınlar plajı bu yıl büyük ilgi gördü. Vatandaşlar denizin ortasında şehirden uzak iyi bir tatil için yoğun olarak adalara geldi."



"Tatilcilerin mutlu ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

Aksoy, vatandaşların tatillerini sorunsuz geçirmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile seferber olduklarını belirterek, 100 temizlik görevlisinin, herhangi bir aksamaya yol açmamak için 9 çöp toplama aracıyla 24 saat aralıksız çalıştığını dile getirdi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Çanakkale İl Özel İdaresinin deniz ulaşım firması GESTAŞ ile Avşa Adası deniz otobüsü ve feribotlarının, ihtiyaca cevap verebilmek için günde 30 sefer yaptığına değinen Aksoy, adalardaki market, bakkal, büfelerdeki talebin karşılanması için gıda taşıyan araçların da aralıksız çalıştığını belirtti.

Fırınların ekmek yetiştiremez olduğunu, sürekli üretim yapıldığını vurgulayan Aksoy, "Bazı dönemlerde market ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu ancak bazı kesimlerin abarttığı gibi kıtlık söz konusu değil. Adaları tercih edenlerin iyi bir tatil geçirdiğini düşünüyorum. Ciddi bir aksaklık yok. İlgili tüm birimler, oteller, taşıyıcılar, marketler herkes tatilcilere en iyi hizmeti sunmaya çabalıyor. Bu yoğunluk okullar açılana kadar sürer. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve biz, sezon sonuna kadar aynı yoğunlukta çalışmaya devam edeceğiz. Tatilcilerin adadan mutlu ayrılmaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz." sözlerine yer verdi.