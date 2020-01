-Avrupa'yı kibri bitirecek KAYSERİ (A.A) - 22.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu, ancak Avrupa'nın bu değişim ve dönüşümün gerisinde kaldığını ifade ederek, ''Avrupa'nın kibri, Avrupa'yı bitirecek'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi'nin düzenlediği ''Değişen Dış Politika ve İş Dünyasına Etkileri'' konulu toplantıda konuştu. ''Türkler iyi ordu kurarlar, ama iyi ekonomi kuramazlar'' gibi çok yanlış bir zihniyeti Kayserili girişimci ve sanayicilerin sildiğini belirten Davutoğlu, ''Günlük yaşamda tevazu göstermek, bir erdemdir. Elbette günlük yaşamımızda tevazulu davranacağız. Ancak küresel ekonomik krizi yaşayan dünyaya bir millet olarak biz bir katma değer katabiliyorsak ve biz olabiliyorsak, burada tevazuya gerek yok'' diye konuştu. Davutoğlu, Türkiye'nin her yerinden her gün yeni yeni değerler ortaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Şirket olarak başarımızı bölgemize, ülkemize ve dünyaya taşımalıyız. Bir şehrin, bir ülkenin bütün organları, aynı şekilde, birbiriyle orantılı olarak büyümeli ki bu topyekün başarıyı getirsin. Aynen yeni doğan bir çocuğun, bütün organlarının birbiriyle orantılı büyümesi sayesinde, o bebek sağlıklı bir gelişim gösteriyorsa, aynen onun gibi, bir ülkenin ya da bir ülkenin bütün organları ahenk içinde çalışmalı, birbiriyle orantılı büyümelidir.'' Davutoğlu, ''Türkiye'nin dış politikası, komşularıyla sıfır sorun ve entegrasyon üzerine kurulu. Ancak nihai politika hedefi, bölgede kadim ekonomik işbirliğini kurmak ve dünyayla bütünleşmektir. Siyasi sınırlara saygı göstererek, ekonomik sınırları kaldıracağız'' dedi. Türkiye'nin önemli enerji kaynakları olmadığını, ancak çok önemli bir coğrafyaya sahip bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, ''Enerji kaynaklarıyla kullanıcılar arasında çok önemli bir köprüyüz'' diye konuştu. Suriye yönetimi ile halkı arasında çatışma olduğunu, ancak hiçbir yönetimin halkıyla çatışarak başarılı olamayacağını vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Fas kendi iradesiyle sıkıntıyı aştı. Tunus biraz uğraşarak aştı, Libya da aşma yolunda. Tunus'la tam bir entegrasyona geçeceğiz. Bütün devlet kurumlarımız, Tunus'un ayağa kalkması için, bu ülkede karşılığı olan kurumlarla tam bir işbirliğine girecek. Libyalı bir heyet de Türkiye'ye geliyor. Libya'yla da böyle bir iyi çalışmamız olabilir. Suriye'de de bu çatışmalar bitecek. Sayın Başbakanımız başta olmak üzere çok çalıştık. İstedik ki Suriye kendi başına bu işi çözsün. Ancak şimdiye kadar olmadı.'' Türkiye'nin Ortadoğu'da ve Afrika'da değişen tüm ülkelere ne yapılması gerekiyorsa yapacağını söyleyen Davutoğlu, ''İşte iş dünyası olarak sizden beklentimiz, bu ülkelere gidip yatırım ve ticaret yapmanızdır. Siz bunu yaptığınızda, bizim de sizin önünüzü açmak görevimizdir. Siyasi sınırlara saygı göstererek, ekonomik sınırları kaldıracağız. Onun için vizeleri kaldırıyoruz ki sizler her yeri rahatlıkla dolaşacaksınız'' diye konuştu. Avrupa'nın geçmişteki zengin, müreffeh ve sözü geçen zamanları aradığını, Avrupa'nın güçlü, herkese tepeden baktığı dönemlerin artık geçtiğini vurgulayan Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Avrupa'nın kibri, Avrupa'yı yok edecek. Avrupalı bir bakan, son dönemlerde iyi sinyaller veren Polonya ekonomisi nedeniyle Polonya'nın Avrupa Birliği'ne alınmasını, böylece Polonya ekonomisinin Avrupa Birliği'ne dinamizm kazandırmasını istediklerini söyledi. Ben bunun yanlış bir düşünce olduğunu, ancak ekonomisi çok gelişmiş, dışarıdan bir ülkenin katılmasıyla Avrupa Birliği'ne dinamizm kazandırılabileceğini, bu ülkeyi de kendilerinin çok iyi bildiğini söyledim. Türkiye, Avrupa'ya ekonomik anlamda dinamizm, sosyal ve kültürel anlamda da çeşitlilik kazandıracaktır. Biz Avrupa tarihinin bir parçasıyız. Nasıl ki geçmişte Avrupa tarihi bizsiz yazılamamışsa, kim ne derse desin, gelecekte de Avrupa tarihi bizsiz yazılamayacak.'' Davutoğlu, Türkiye'nin son zamanlarda birçok Afrika ülkesine büyükelçilik açtığını da belirterek, ''İşte girişimcilerimiz, bu ülkelere rahatlıkla gidip yatırım ve ticaret yapabilirler. Biz bütün Afrika sathında, diplomatik girişimlerimizi yapacağız. Devletin makro stratejisi, sadece Osmanlı havzasıyla sınırlı değil. Hattı strateji yok, sathı strateji var. O satıh, bütün dünyadır diyoruz'' dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te 35 bin Türk'ün toplanarak, Fransa Meclisinde kabul edilen Ermeni tasarısını protesto ettiğini anımsatan Davutoğlu, ''Paris'te 35 bin vatandaşımız, Avrupa'da Türklerin olduğunu haykırdı. Onlarla gurur duyuyorum'' diye konuştu. -Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'ın konuşması- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da ticaret ve ekonomide uluslararası ilişkilerin önemine değindi. Bu anlamda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun sanayici ve iş adamlarına vereceği bilgilerin çok önemli olduğunu ifade eden Yıldız, ''Ticaret yapıyoruz, sanayinin içindeyiz. Uluslararası ilişkilerimiz var. 10-15 yıl önce ticaretin sadece teknik kapasitesi belki bizi ilgilendiriyordu. Ama uluslararası ilişkilerden arındırılamayacak ekonomik ilişkiler ile birlikte Sayın Dışişleri Bakanımızı dinlememiz gerekiyor. Sanayicimiz için son derece gerekli olan enerji verimliliği ve tasarrufu ile alakalı MÜSİAD ile birlikte ayrı bir program yapmak istiyorum'' diye konuştu. Toplantıya, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikşah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reşit Özkanca, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Musa Asyalı, MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, sanayici ve iş adamları katıldı.