Avrupa'yı donduran kar Türkiye'ye geliyor!

T24 - Türkiye dün akşam Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisine girdi. Balkanlar'daki soğuk ve kar yağışı özellikle yarın ve perşembe günü Türkiye'de etkili olacak. Sırbistan ve Bosna-Hersek'te eksi 31 dereceyi bulan son 120 yılın en etkili kar yağışı afet haline yol açtı.





Kar yağışı, sıcak ve güneşli bir hafta sonu geçiren İstanbul'u da etkileyecek. Son değerlendirmelere göre İstanbul'da bu akşam kar bekleniyor.



Aralıklarla sulu kar ve kar şeklinde olacak yağış, çarşamba ve perşembe günü etkili olacak.



Ankara’da bugün, yarın ve perşembe günü aralıklarla hafif kar yağışı bekleniyor.



İstanbul’da bugün sağanak şeklinde yağış olacak. Kentte yarın karla karışık yağmur ve kar, perşembe ve cuma günleri aralıklarla kar yağışı geçişleri bekleniyor.



İzmir’de de kuvvetli sağanak yağış beklentisi var.



Ağrı önceki gece sıfırın altında 35 dereceyle Türkiye’nin en soğuk kenti oldu.







Fırtınadan okullar tatil edildi



Antalya'da kent merkezinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle ilköğretim okulu ve liselerde eğitime ara verildi.



Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki ilköğretim okulu ve liselerde eğitime ara verildi.



Kentte yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle Konyaaltı Sahil Yolu'na parelel karayolu ulaşıma kapandı. Su baskını nedeniyle çok sayıda araç altgeçitte mahsur kaldı.



Konyaaltı'ndaki Boğaçayı'nda taşkın meydana geldi. Belediye ekipleri kurtarma çalışmalarına devam ediyor.





Rüzgar saatte 106 kilometre hızla esti



Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 80 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise zaman zaman saatte 106 kilometreye kadar yükseldi.



Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybettiğini, yağışların ise cuma gününe kadar aralıklarla süreceğin bildirdi.



Bosna-Hersek'in en önemli meteoroloji uzmanlarından Jelyko Maystoroviç de, Bosna-Hersek ve Sırbistan'da görülen ve "afet" ilan ettiren son yılların en etkili kar yağışının önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de etkisi altına alacağı açıkladı. Maystoroviç, Balkanlar'ı etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte son yılların rekorunun kırıldığını belirtti.



