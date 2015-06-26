Avrupa'ya ulaşan göçmenler 28 ülkeye dağıtılacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Akdeniz'de yaşanan mülteci krizini masaya yatıran Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan binlerce göçmenin 28 AB ülkesine dağıtılması konusunda mutabakata vardı.

Avrupa Komisyonu Başkanı ve Polonya eski Başbakanı Donald Tusk, 40.000 göçmenin iki yıl içinde AB ülkelerine dağıtılacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in getirdiği “ülkelerin kabul edeceği göçmen sayısına zorunlu kota” kabul edilmezken, Tusk, içişleri bakanlarının takvimi temmuz ayı sonuna kadar karar bağlayacağını da sözlerine ekledi.

BBC’den Damian Grammaticas, karadan binlerce göçmen alan Macaristan ve AB’nin en yoksul ülkelerinden biri olan Bulgaristan’a muafiyet tanındığını aktardı.

AB dışındaki 20.000 göçmenin de üye ülkelere yerleştirilmesi kabul edildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin son rakamlarına göre; bu yıl Yunanistan’a 63.000, İtalya’ya ise 62.000 göçmen ulaştı.

Gece yarısı görüşmelerinde AB liderleri arasında mültecilere ilişkin ortak politika konusunda derin görüş ayrılıkları yaşandı.

Renzi’den sert çıkış

Zirvede İtalya Başbakanı Matteo Renzi, “Eğer 40.000 kişi konusunda anlaşamıyorsanız kendinizi Avrupalı olarak nitelemeye hakkınız yok. Eğer sizin Avrupa idealiniz buysa kendinize saklayın. Ya ortada bir dayanışma vardır ya da vaktimizi boşuna harcamayın” diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan AB Komisyonunun, Yunanistan ve İtalya’ya ulaşan 40.000 civarındaki göçmenin diğer AB üyelerine kademeli olarak iki yıl içerinde yerleştirilmesi önerisi üyeler arasında tartışmaların artmasına neden oldu.

Basına sızan bilgiye göre İspanya, sığınmacılara mülteci statüsü vermek yerine onları kendi ülkelerine geri gönderecek mekanizmalar üzerinde çalışılmasını önerdi.

Ölenlerin sayısı 2.000’i aştı

Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz’de hayatını kaybeden göçmenlerin sayısının 2.000’i geçmesi nedeniyle AB’nin göçmen politikası son aylarda yoğun şekilde eleştiriliyor.

Acil yardım konusunda uzlaşan AB üyeleri Yunanistan ve İtalya’ya ulaşan göçmenlerin diğer üye ülkelere kabul edilmesi konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.