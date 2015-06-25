Boğaz'da yaşanan göçmen teknesi faciasında mahkeme kararını verdi

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Sarıyer Rumeli Feneri açıklarında gerçekleşen ve 13'ü çocuk 27 mültecinin hayatını kaybettiği tekne faciasına ilişkin açılan davada, sanıklara verilen cezalar belli oldu.

Göçmen kaçakçılığı ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçlarından haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Serkan Uyar, Doğan Odacıoğlu ve Kerem Senayi Çakan, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında Mahkeme tarafından suçlu bulundu. Sanık Serkan Uyar ve Doğan Odacıoğlu'na toplamda 16 yıl 3 ay ve sanık Kerem Senayi Çakan'a da toplamda 19 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Sanık avukatı: Müvekkilim zurnanın son deliğidir!

Duruşmada esas hakkındaki savunmasını yapan Avukat Kemal Sermet Bilgen, müvekkilinin durumunu 'zurnanın son deliği'ne benzeterek, "Müvekkilim yolcuları bulan ve onlardan para alan kişi değildir. Sadece teknenin alımı sırasında küçük bir miktar komisyon almıştır. Önümüz bayram ve ailesine bakmakla yükümlü tek kişidir vereceğiniz kararı vicdanınıza bırakıyoruz" dedi.



Son sözü sorulan sanık Kerem Senayi Çakan ise olaya komisyon kazanmak için girdiğini ve çok pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Firari sanık Murtaza Haşimi'nin dosyası ayrıldı





Verilen aranın ardından Mahkeme esas ilişkin kararını açıkladı. Buna göre; Afgan asıllı firari sanık Murtaza Haşimi hakkında açılan kamu davasının, sanığın savunmasının tespit edilememesi nedeniyle CMK 10/1 maddesi uyarınca ayrılmasına, sanık hakkındaki davanın mahkemenin esasının bu şekilde kapatılmasına, sanık hakkındaki davanın mahkemenin ayrı bir esasına kaydına ve tensip zaptı hazırlanmasına ve sanığın yakalama halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, sanık Kerem Senayi Çakan'ın göçmen kaçakçılığı suçundan 8 yıl 4 ay, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 11 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 7 ay, sanık Serkan Uyar ve sanık Doğan Odacıoğlu'da göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 11 ay ve bilinçli taksirli birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 9 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 16 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar hakkındaki tahliye talepleri de reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.