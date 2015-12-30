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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'ya sığınmacı akını devam ediyor

Balkan güzergahı üzerinden Avusturya ve Almanya'ya her gün binlerce sığınmacının gelmeye devam ettiği bildirildi.

30 Aralık 2015 12:38


Slovenya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bostjan Sefic, pazartesi öğle saatlerine kadar 2 bin kadar sığınmacının ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Sloven müsteşar, Pazartesi günü 4 bin 200 rakamına ulaşıldığını, hafta sonunda ise rakamın 11 bini bulduğunu belirtti.

On binlerce sığınmacı geçiş yaptı

Macaristan, Hırvatistan sınırını ekim ayı ortasında kapatması üzerine sığınmacılar yönünü Slovenya'ya çevirmişti. NATO ve AB üyesi olan Slovenya'ya geçtiğimiz haftalardan bu yana giriş yapan 372 bin kişi, Batı Avrupa istikametinde yollarına devam etti.

Bavyera'nın talebi

Sığınmacı akını Almanya'da gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, sınırların kontrolü konusunda yaptığı çıkışla dikkat çekti. Almanya'da sınırların kontrolünden federal polis sorumlu. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bavyera'nın kendi sınırlarını kontrol edebilme hakkına sahip olması gerektiğini açıkladı.

Federal hükümete suçlama

Federal hükümeti sınırlardan sığınmacı akınını durdurma konusunda yeterli personeli sağlayamamaktan sorumlu tutan Herrmann, Bavyera eyalet hükümetinin durumu kontrol altına alması gerektiğini savundu.

2016'ya dair öngörü

Bavyera eyaleti İçişleri Bakanı, her gün 4 bin kadar sığınmacının sınırı geçerek Bavyera'ya girdiğini kaydetti. Bakan, federal hükümetin Bavyeralılarla sığınmacı sayısının günde en az 1000'e indirilmesi için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Herrmann, "2016'da 350 bin sığınmacıyı ağırlayıp entegre edebiliriz ancak 1 milyon sığınmacıyı değil" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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