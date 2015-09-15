Avrupa'ya gitmek için yola çıkan Suriyeliler TEM'de uzun kuyruklar oluşturdu

Türkiye’nin çeşitli illerinden internet üzerinden haberleşerek otobüs ve kiraladıkları özel araçlarla Edirne’ye 250 Suriyeli mülteci geldi. Almanya’ya gitmek için yola çıkan Suriyeli mülteciler Pazarkule Sınır Kapısı’na yürümek istedi. Polis yürümek isteyen yaklaşık 250 kişiye izin vermedi. Dün gece kente girerek otogarda bekleyen 250 Suriyeli mültecinin ardından bugün sabah da çantaları sırtlarında yaklaşık 800 Suriyeli, TEM otoyolundan yürüyerek Edirne’ye girmeye çalıştı. Göçmenlerin önünü polis ve jandarma kesti.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde yaşayan ve sosyal paylaşım sitelerinden haberleşen Suriyelilerin Edirne’ye geleceğini bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri, kent girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kentin tüm girişlerini kontrol altına alan güvenlik güçleri İçişleri Bakanlığı’ndan oturma izin belgesi olsa dahi farklı illere seyahat edemeyecekleri yönündeki genelge uyarınca 3 bin Suriyeli sığınmacıyı kent girişinde geldikleri araçlarla geri çevirdi.

Otobüslerin geri çevrildiğini öğrenen kadın çocuk yaşlı genç 250’ye yakın Suriyeli yürüyerek kente girmeyi başararak otobüs terminalinde buluştu. Geri gönderilmek istenen Suriyeliler otogarda oturma eylemi yaptı.

'Sınırı geçip Almanya'ya gitmek istiyoruz'

İnternet üzerinden haberleşerek Edirne’ye gelmeyi başaran ve otogarda oturma eylemi yapan 250 kişilik grup adına konuşma yapan Ahmet Mihtaki, deniz yolundan gidişlerin boğulmayla sonuçlandığı için Edirne’den Yunanistan sınırını geçip oradan Almanya’ya yürümek amacıyla geldiklerini söyledi.

Çıktıkları yoldan kimsenin kendilerini geri çeviremeyeceğine anlatan Mihtaki, "Biz kimseden korkmuyoruz. Buraya gelirken biz ölümü ve tüm zorlukları göze aldık. Amacımız Almanya’ya gitmek. Türk insanı, askeri, polisi çok iyi ve merhametli. Bize yardımcı olup karışmasınlar yürüyerek sınırı geçmemize izin versinler. Sınırı geçip yaşamaya gideceğiz. Ülkemizde savaş olduğu için gidiyoruz bizi anlasınlar"dedi.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde ailesiyle Yunanistan’a gitmek isterken denizde boğularak yaşamını kaybeden 2 yaşındaki Aylan bebeğin sahilde kumsal üzerinde fotoğrafını ellerinde tutan çocuklar Almanya’ya gitmek için kendilerine izin verilmesini istedi.

Suriyeli 9 yaşındaki kız çocuğu Ceylan, polislerin Almanya’ya gitmeleri için kendilerine izin verilmesini istedi. Türkçe konuşmayı bilen 7 yaşındaki diğer kız çocuğu Ivana ise Almanya’ya gidip okuyup öğretmen olmak istediğini söyledi.

Savaşta 2 ayağını kaybeden ve Almanya’daki abisinin yanına gitmek için tekerlekli sandalyesi ile yanına 1 yaşındaki oğlu Rafeel eşi Salem’i alarak yola çıkan Hijam Corom’un, dramı yürekleri dağladı. Suriye’de savaş çıkmadan önce çok mutlu bir şekilde yaşadıklarını anlatan Corom, "Savaşta iki ayağımı kaybettim ama ümidimi kaybetmedim. Eşim ve çocuğumla Almanya’da bulunan abimin yanına gitmek için yola çıktık. Tek umudum Almanya’ya gitmek orada eşimi ve beni yeni bir hayat bekliyor" diye konuştu.

Suriyeli 250 mülteciden aralarında 100’ü ikna edilerek tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a gönderildi. Diğer 150 Suriyelinin otogarda bekleyişi sürüyor.

Suriyeli göçmenler yollarda

Edirne’de dün gece kente girerek otogarda bekleyen 250 Suriyeli mültecinin ardından, bugün sabah da çantaları sırtlarında yaklaşık 800 Suriyeli, TEM otoyolundan yürüyerek Edirne’ye girmeye çalıştı. Göçmenlerin önünü polis ve jandarma kesti.

Suriyeliler, Yunanistan üzerinden Almanya’ya gitmeyi hedefliyor. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan göçmenler güvenlik güçlerine tepki gösterdi. Mülteciler, Türkçe, "Burası Türkiye İsrail değil", "Önümüzü açın gidelim", "Tayyip baba bize zorluk çıkarma, kapıları aç" diye slogan attılar.