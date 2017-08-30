Avrupa'ya dönen Türkler'in bıraktığı çöpler toplandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- YAZ tatillerini ana vatanda geçirdikten sonra çalıştıkları ülkelere dönmek için geldikleri Edirne Kapıkule Sınır Kapısı\'nda uzun kuyruklar oluşturan Türkler\'in yol kenarına attıkları çöpler, karayolları ve Edirne Belediyesi ekiplerince temizlendi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trakya gümrüklerinden son 48 saatte 18 bin 662 araçla 81 bin 986 yolcu çıkış yaptı.

Yaz tatillerini Türkiye\'de geçiren Avrupa\'da yaşayan Türkler\'in karayoluyla dönüş yolculuğu devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak için gelen Türkler\'e ait araçlar gümrük sahası dışında yaklaşık 2.5 kilometre kuyruk oluşturdu. Taşıdıkları ihracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için gelen TIR araçları ise, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda da 6 kilometre kuyruğa neden oldu. Gurbetçilerin günlerden bu yana süren kuyruklarının ardından yol kenarlarına attıkları çöpler medya ve sosyal medya da büyük tepkilere neden oldu.

Uluslararası niteliğindeki Kapıkule yolu orta refüjünde biriken çöpler için karayolları ekipleri bu sabahtan itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik mesafede bulunan çöpler karayolları ekiplerinin yanı sıra, Edirne Belediyesi temizlik ekiplerince temizlendi. Edirne Belediye Meclis üyesi Mahmut Keskin, Avrupa\'ya dönen Türkler\'in bıraktığı çöplerin temizlenmesinin karayolları sorumluluğunda olduğunu söyledi. Keskin, şöyle dedi:

\"Belediye Başkanımız Recep Gürkan\'ın talimatıyla burada bulunan çöpleri destek vermek için temizlik çalışmalarına 12 personelle yardım ediyoruz. Karayolları ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan itibaren bizde diğer taraftan çöpleri temizliyoruz. El birliği ile kısa sürede çöpler tamamen temizlenmiş olacak.\"

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan son 48 saatte 7 bin 81 araç çıkış yaparken, Trakya gümrüklerinden toplam 18 bin 622 araçla 81 bin 986 kişinin çıkış işlemi yapıldı.

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