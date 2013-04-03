Avrupa’nın yarısı akıllı telefon kullanıyor

AB genelinde yapılan bir araştırmaya göre, kullanılan cep telefonlarının yarısından çoğu akıllı telefonlardan oluşuyor. Piyasa araştırma şirketi Comscore'un verilerine göre, 2012 Aralık ayında kullanılan akıllı telefonların sayısı AB ülkelerinde ilk kez normal cep telefonlarının sayısını geçerken, Almanya akıllı telefon kullanımında listede son sıralarda geliyor.

Araştırmaya göre, İngiltere'de kullanılan cep telefonlarının yüzde 64'ü akıllı telefonken, Almanya'da bu oran yüzde 51'i buldu. İnternet hâlâ büyük ölçüde bilgisayar üzerinden kullanılıyor. İnsanlar daha çok gündüzleri bilgisayar kullanırken, akşam saatlerinde akıllı telefon ya da tablet bilgisayarları tercih ediyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, “Dijital Almanya” adlı araştırma da internet arama motoru Google'ın gücünün değişmediğini gösteriyor. Google, Almanya'da yüzde 96 pazar payına sahip. Microsoft'un Bing adlı arama motoru ya da Yahoo, çok küçük bir paya sahipler.