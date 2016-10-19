T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Avrupa'nın uzay aracı Mars'a iniyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı Schiaparelli'nin bugün Mars yüzeyine inmesi bekleniyor. 500 milyon km yol kat eden aracın inişi için öngörülen saat TSİ 17.58.

19 Ekim 2016 18:05

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) aracı Shiaparelli'nin yaklaşık 500 milyon kilometrelik bir yolculuğun ardından bugün Mars yüzeyine iniş yapması bekleniyor.

ESA ekibi, her şey yolunda giderse Shiaparelli'nin TSİ 17.58'de Mars yüzeyine dokunmasını bekliyor.

Ancak daha önce Mars'a gönderilen uzay araçlarının yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, Shiaparelli'nin inişinde sorun yaşanmaması için azami önlemin alınması amaçlanıyor.

Uzay aracı Shiaparelli, ESA'nın daha büyük ve kapsamlı Mars projesinin sadece küçük bir parçası.

Aslında Shiaparelli'nin inişi, 2020'de Mars'a gönderilmesi planlanan çok daha pahalı bir uzay aracı için sadece bir prova.

4 yıl sonra gerçekleştirilmesi planlanan asıl görevin amacıysa Mars yüzeyi altında hayat aramak olacak.

"Mars'ta hayat var mı?" sorusuna cevap arayacak olan bu altı tekerlekli araç Mars'ta sondaj yaparak incelemeler yapacak.

Avrupa için Schiaparelligörevi 2003 yılında Mars'a gönderildikten sonra kaybolan uzay robotu Beagle-2 'nin hayal kırıklığını gidermesi adına bir şans niteliğinde.

Schiaparelli daha iyi bir donanıma sahip. Atmosfere saatte 21 bin km hızla giriş yapacak olan araç, hızını yavaşlatmak için ısı kalkanı, bir paraşüt ve bir grup roket ile donatıldı.

Schiaparelli, Mars yüzeyinde bataryası yettiği sürece meteorolojik çalışmalar yapacak. Bu çalışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde Schiaparelli Mars yüzeyini 2 metre kazabilecek ve bilgi toplayacak.

İtalyan yapımı uzay aracı 2021'de görevini tamamlamış olacak.

Projenin yöneticisi Paolo Ferri yaptığı açıklamada Mars'a iniş için uzun zamandır büyük bir özveri çalıştıklarını söyledi. Ferri bu projenin çok yeni olduğunu ve daha sonraki çalışmalar için önemli bir deneyim olacağını belirtti.

ESA'nın kıdemli bilim insanlarından Mark McCaughrean ise tarihi sayılabilecek Mars görevi için umutlu:

"Herkes gülümsüyor. Herkes iyimser ancak gerilimi de hissedebiliyorsunuz."

Projede Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ortak çalışıyor.

Schiaparelli görevi ise ESA'nın ExoMars isimli programının bir parçası.

Schiaparelli, 2020'de gönderilecek olan asıl uzay aracı için ise gözlem aracı olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Avrupa Uzay AjansıSchiaparelliMarsTSİUzay AjansıShiaparelliShiaparelli TSİShiaparelli ESASchiaparelligöreviBeagle-2AtmosfereBuSchiaparelli MarsPaolo FerriFerriMark McCaughreanHerkesRus Federal Uzay AjansıESA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24