Avrupa'nın uzay aracı Mars'a iniyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) aracı Shiaparelli'nin yaklaşık 500 milyon kilometrelik bir yolculuğun ardından bugün Mars yüzeyine iniş yapması bekleniyor.

ESA ekibi, her şey yolunda giderse Shiaparelli'nin TSİ 17.58'de Mars yüzeyine dokunmasını bekliyor.

Ancak daha önce Mars'a gönderilen uzay araçlarının yaşadığı sıkıntılar düşünüldüğünde, Shiaparelli'nin inişinde sorun yaşanmaması için azami önlemin alınması amaçlanıyor.

Uzay aracı Shiaparelli, ESA'nın daha büyük ve kapsamlı Mars projesinin sadece küçük bir parçası.

Aslında Shiaparelli'nin inişi, 2020'de Mars'a gönderilmesi planlanan çok daha pahalı bir uzay aracı için sadece bir prova.

4 yıl sonra gerçekleştirilmesi planlanan asıl görevin amacıysa Mars yüzeyi altında hayat aramak olacak.

"Mars'ta hayat var mı?" sorusuna cevap arayacak olan bu altı tekerlekli araç Mars'ta sondaj yaparak incelemeler yapacak.

Avrupa için Schiaparelligörevi 2003 yılında Mars'a gönderildikten sonra kaybolan uzay robotu Beagle-2 'nin hayal kırıklığını gidermesi adına bir şans niteliğinde.

Schiaparelli daha iyi bir donanıma sahip. Atmosfere saatte 21 bin km hızla giriş yapacak olan araç, hızını yavaşlatmak için ısı kalkanı, bir paraşüt ve bir grup roket ile donatıldı.

Schiaparelli, Mars yüzeyinde bataryası yettiği sürece meteorolojik çalışmalar yapacak. Bu çalışmaların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

Her şeyin yolunda gitmesi halinde Schiaparelli Mars yüzeyini 2 metre kazabilecek ve bilgi toplayacak.

İtalyan yapımı uzay aracı 2021'de görevini tamamlamış olacak.

Projenin yöneticisi Paolo Ferri yaptığı açıklamada Mars'a iniş için uzun zamandır büyük bir özveri çalıştıklarını söyledi. Ferri bu projenin çok yeni olduğunu ve daha sonraki çalışmalar için önemli bir deneyim olacağını belirtti.

ESA'nın kıdemli bilim insanlarından Mark McCaughrean ise tarihi sayılabilecek Mars görevi için umutlu:

"Herkes gülümsüyor. Herkes iyimser ancak gerilimi de hissedebiliyorsunuz."

Projede Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ortak çalışıyor.

Schiaparelli görevi ise ESA'nın ExoMars isimli programının bir parçası.

Schiaparelli, 2020'de gönderilecek olan asıl uzay aracı için ise gözlem aracı olacak.