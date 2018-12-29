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Ekonomi

Avrupa'nın teknoloji üreticileri ve perakendecileri Cenevre'de buluşacak

İSTANBUL, (DHA) – Avrupa teknoloji üreticilerinin ve perakendecilerinin liderlerini Cenevre’de buluşturacak 6’ncı Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’ne, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan konuşmacı olarak katılacak

29 Aralık 2018 14:03

İSTANBUL, (DHA) – Avrupa teknoloji üreticilerinin ve perakendecilerinin liderlerini Cenevre’de buluşturacak 6’ncı Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’ne, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan konuşmacı olarak katılacak. 2 - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan zirvede, 25 ülkeden üst düzey yöneticiler yer alacak.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde (6th International TCG Retail Summit) Türkiye’yi temsil edecek. 2-4 Nisan 2019 tarihleri arasında İsviçre\'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek zirvede, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Teknosa’nın dijitalleşme atılımlarını, veri analitiğindeki yeni sistemlerini ve müşteri odaklı iş modelini katılımcılarla paylaşacak.
25 ülkeden üst düzey yöneticilerin yer alacağı zirvede dijitalleşme, yeni ortaklık modelleri, müşteri odaklılık ve yapay zekayla ilgili en iyi uygulamalar ve vizyonlar konuşulacak.
Bülent Gürcan, geçtiğimiz yıl da Berlin\'de düzenlenen European TCG Retail Summit etkinliğinde kesintisiz müşteri deneyimini ve omnichannel (çoklu kanal) uygulamalarını perakende sektörünün liderleri ile paylaşmıştı.

 

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