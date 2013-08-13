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Dünya

Avrupa'nın sembolü olacaktı, asansör unutuldu

47 katlı, 200 metre yükseklikteki binanın, İspanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışını ve parlak geleceğini sembolize etmesi planlanıyordu

13 Ağustos 2013 10:41

İspanya'nın krizden çıkışını ve parlak geleceğini sembolize etmek için yapılan 47 katlı gökdelenin inşaatında asansör yapımı unutuldu.

İlk başta 20 kat olarak tasarlanan gökdelenin sahipleri, proje yarı yoldayken binadaki kat sayısını artırmaya karar verdiler. Binanın ilk 20 katına asansör yapan inşaatçılar, geri kalan 27 kat için asansör yapmadı. Tamamlandığında Avrupa'nın en yüksek yapısı olacak olan binadaki bu önemli kusur, inşaatın bitmesine kısa bir süre kala fark edildi.

cnbc-e'nin haberine göre neredeyse tamamlanan gökdelende artık asansör yapacak yer yok. 47 katlı, 200 metre yükseklikteki binanın, İspanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkışını ve parlak geleceğini sembolize etmesi planlanıyordu.


Mimarlar istifa etti


İspanya'da "Akdeniz'in New York'u" olarak bilinen Benidorm kentindeki skandalın ardından InTempo projesinin mimarları istifa ettiklerini açıkladılar. Mimarların istifasıyla inşaası duran binayı ise İspanya'daki batık yatırımları devralması için kurulan Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria aldı.

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