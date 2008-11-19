Avrupa'nın 'sanal kütüphanesi'

Avrupa’nın kültürel ve bilimsel altyapısını internet ortamına taşımayı hedefleyen Avrupa Dijital Kütüphanesi "europeana.eu" yarın erişime açılıyor.



Kütüphanede, kitaptan resime, heykelden haritaya 2 milyondan fazla eser yer alıyor.



Avrupa Birliği, Avrupa Dijital Kütüphanesi projesine yıllık 2,5 milyon euro'luk kaynak ayırıyor. Komisyon çevreleri dijitalleştirilme çalışmalarının toplam maliyetinin 225 milyon euro'ya ulaşmasının beklendiğini kaydediyor.



Dijitalleşmede 'örnek' ülkeler



Deutsche Welle'in internet sitesinde yer alan habere göre AB Komisyonu Üyesi Reding, dijital kütüphanede hedefi 10 milyon eser olarak açıkladı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, sanat eserlerinin dijitalleştirilmesi çabalarına farklı yaklaşıyor.



Almanya’da dijital belgelere sahip her dört müzeden biri bunu internette kullanıma açıyor. Polonya’da bu oran yüzde 1’e düşüyor.



Avrupa Birliği Komisyonu, proje kapsamında özellikle Finlandiya, Litvanya ve Slovakya’nın çabalarını övgüye değer buluyor.



Sözkonusu ülkeler, Avrupa Dijital Kütüphanesi’ne katkı çerçevesinde yürütülen girişimler için Avrupa fonlarından yararlanıyor. Slovakya, bir eski askeri üssü “dijitalleştirme merkezi”ne dönüştürdü. Slovenya’da ise sırf bu amaca hizmet eden bir kanun çıkarıldı. Avrupa Dijital Kütüphanesi projesine AB üyesi olmayan İsviçre ve İzlanda da destek veriyor.



Hedef 10 milyon eser



Avrupa Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında dijital ortama aktarılan eserler arasında Picasso’nun 500 çalışması, erken dönem Portekiz haritacılık belgeleri, Hollandalı ressamlar Vermeer ile Rembrandt’ın eserleri, 1920-1950 yılları arasında kaydedilmiş Sloven halk şarkıları kayıtları da yer alıyor.



Avrupa Birliği Komisyonu'nun Bilgi Toplumu ve Basından Sorumlu Üyesi Viviane Reding, Avrupa Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında 2010 yılına kadar 10 milyon eserin dijitalleştirilmesinin hedeflendiğini söylüyor.