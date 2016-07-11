Avrupa'nın şampiyonu Portekiz



Portekiz'in uzatmada Fransa liginde oynayan Eder'in ayağından kazandığı golle ev sahibi Frransa'yı mağlup ederek Avrupa Futbol Şampiyonu olması spor basınında turnuvanın en büyük sürprizleri arasında gösterildi. 25'inci dakikada dizinden sakatlanan Cristiano Ronaldo'nun tedavisinden kısa süre sonra ağlayarak sahayı terk etmek zorunda kalmasına rağmen finali kazanan Portekiz milli takımının başarısı Fransa'yı büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Ronaldo'nun yerine oyuna giren Eder'in ceza sahasından attığı şutla mutlu sona varan Portekiz'in süper yıldızı Ronaldo karşılaşmadan sonra “Bize kimse şans tanımadı, ama yıllarımızı verdiğimiz zahmet dolu çalışmamızın karşılığını aldık” dedi.

Önümüzdeki sezon Alman Birinci Lig ekiplerinden Dortmund'un formasını giyecek olan Raphael Guerreiro ve Bayern Münih'in Fransız FC Loirent'ten transfer ettiği Renato Sanches de finalin ardından kendilerine inanmayanlara en güzel cevabı verdiklerini söyledi. Portekiz milli takımının teknik direktörü Fernando Santos Fransa galibiyetinin ardından "Portekiz futbolunu parlak bir geleceğin beklediğini" söyledi.

Fransa şokta

Maç boyunca üstün oynayan ve sayısız fırsat kaçıran Fransa milli takımının golcü santraforu Griezmann finali değerlendirirken, “Almanya ile oynadığımız yarı final karşılaşmasındaki kadar soğukkanlı olamadık, büyük hayal kırıklığı içindeyiz” dedi.

Teknik direktör Didier Deschamps, büyük bir fırsat kaçırdıklarını ve hayal kırıklığını üzerlerinden atmalarının zaman alacağını söylerken finalde istedikleri gibi oynayamamalarında ‘büyük efor sarf ettikleri Almanya maçının da etkili olduğunu', belirtti.

Fransa finalden önce Portekiz ile yaptığı on karşılaşmayı da kazanmıştı. Finalin bir diğer özelliği de daha önceki Avrupa Şampiyonası final karşılaşmalarının hiçbirinde 90 dakikalık normal sürenin golsüz kapanmamış olmasıydı.