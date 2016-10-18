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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'nın Musul endişesi

AB Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu üyesi Julian King IŞİD'in Musul'u kaybetmesi durumunda terörü Avrupa'ya taşıyabileceği uyarısında bulundu.

18 Ekim 2016 13:58

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu üyesi Julian King Musul'un terör milisi IŞİD'den kurtarılması için başlatılan askeri operasyonun Avrupa'nın güvenliği açısından tehlike doğurabileceği uyarısında bulundu. ‘Die Welt' gazetesine verdiği mülakatta, Musul'un işgalden kurtarılmasının şiddete yatkın IŞİD militanlarının Avrupa'ya dönmelerine yol açabileceğini belirten King bunun son derece önemli bir tehdit olduğunu ancak ‘IŞİD militanlarından Avrupa yönünde kitle göçü beklemediklerini' ifade etti. Julian King etkili önlemlerle ‘teröristlerin Avrupa'daki hareket yeteneğinin ortadan kaldırılması ve Avrupa'nın terör tehdidine direnme gücünün arttırılması gerektiğini' söyledi.

Kızılhaç ve Kızılay teşkilatları Musul'daki sivillerin can güvenliğine zarar gelmemesine azami dikkat gösterilmesi çağrısında bulundular. Kızılhaç Komitesi sağlık tesisleriyle personelinin korunmasına önem verilmesi gerektiğini ve önümüzdeki gün ve haftalarda Musul'dan gelebilecek bir milyon dolayındaki mülteciye yardım etmeye hazır olunduğunu duyurdu. Kızılhaç Komitesi taraflara askeri hedeflerle sınırlı kalınması ve Musul'dan kaçmak isteyen sivillere güvenli koridor oluşturulması çağrısında bulundu. Terör milisi IŞİD'i Irak'taki en önemli kalelerinden biri olan Musul'dan sürmek amacıyla Irak ordusu komutasında başlatılan ortak operasyon 30 bin mevcutlu güç tarafından yürütülüyor. 2014 yılında Musul'u işgal eden IŞİD'in kentte 4 bin militanının bulunduğu tahmin ediliyor.

‘IŞİD'in acısı Sünnilerden çıkartılabilir'

Hazırlıkları aylardır süren büyük harekat IŞİD ile mücadelenin en önemli aşaması olarak kabul ediliyor. Kuzey Irak Kürt Özerk Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin verdiği bilgiye göre Irak ordusu ve Peşmerge kuvvetleri harekatın ilk gününde 200 kilometrekare genişliğindeki bir bölgeyi ele geçirdi. Musul geri alındığı takdirde radikal dinci terör örgütünün Irak'taki askeri yenilgisi kesinleşmiş olacak.

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International Musul'daki mültecilerin insan haklarının ağır şekilde ihlal edilebileceği uyarısında bulundu. Örgütün görgü tanıklarından alınan bilgilere dayanılarak hazırlanan bildirisinde, IŞİD'in kontrolündeki bölgelerden kaçabilen binlerce sivilin keyfi tutuklama, işkence, kaybettirilme ve yargısız infaz kurbanı olduğu belirtildi. Uluslararası Af Örgütü'nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika uzmanı Philip Luther, ‘savaştan ve IŞİD'in zulmünden kurtulan Sünni Arapların hükümet birlikleriyle Şii milisin intikam saldırılarına hedef olabileceğini ve IŞİD'in işlediği suçların acısının onlardan çıkarılmak istenebileceğini', söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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