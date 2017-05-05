Avrupa'nın işsizlik oranları belli oldu

Avrupa Birliği içinde para birimi olarak Euro kullanan 19 ülkeden oluşan “Euro Alanı“nda işsizlik oranları Mart 2017 verilerine göre yüzde 9.5 olarak kaydedildi. 2016 yılı Mart rakamlarına göre işsizlik yüzde 10.2’den geriledi.

Böylece Nisan 2009’dan beri en düşük işsizlik seviyesine ulaşıldı. İngiltere’nin de içinde değerlendirildiği 28 üye ülkenin oluşturduğu AB’de ise Mart 2017 itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8.

Avrupa İstatistik Ofisi, EUROSTAT, tarafından yayımlanan istatistiki bilgilere göre 28 AB ülkesinde Mart 2017’de 19.716 milyon insan işsiz bulunuyor; ancak geçen sene Mart ayıyla kıyaslandığında işsizlikte 1 milyon 647 kişilik düşüş görülüyor.

Yine Mart 2017 itibarıyla üye devletler arasında en düşük işsizlik oranı yüzde 3.2 ile Çek Cumhuriyeti’nde. Ardından yüzde 3.9 ile Almanya ve yüzde 4.1 ile Malta geliyor. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde 23.5 ile Yunanistan’da ve yüzde 18.2 olarak İspanya’da gözleniyor.