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Dünya

'Avrupa'nın ilk partizanı' Avrupa Parlamentosu'na girdi

İkinci Dünya Savaşı kahramanı olarak bilinen Manolis Glezos, 91 yaşında Avrupa Parlamentosu'nun en yaşlı parlamenteri oldu.

26 Mayıs 2014 20:20

Manolis Glezos, 2002'den bu yana milletvekili olduğu Yunanistan'ın Syriza Partisi'nin, 25 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için kendisine yaptığı adaylık teklifini kabul etti ve seçimlerin sonucunda AP'ye girdi. Glezos böylece AP’nin en yaşlı parlamenteri oldu.

Milliyet’in haberine göre, Syriza Partisi’nde 2002 yılından bu yana milletvekili olan Manolis Glezos‘u Avrupa Parlamentosu’nun en yaşlı üyesi olması dışında ilginç hale getiren bir diğer özelliği İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar uzanan hikâyesi.

Glezos, 1941 yılında Nazi Almanya'sının işgali altındaki Atina'nın sembolü Akropol'de Nazi bayrağını indirme cesaretini göstermiş ve bütün dünyada tanınmıştı. O yıllarda dönemin Fransız Generali Charles De Gaulle tarafındanda kendisine "Avrupa'nın ilk partizanı" ünvanı verilmişti.

 

28 kez hapis ve 3 kez idam cezası aldı

 

Alman ve İtalyan işgaline gösterdiği direniş sebebiyle birçok madalya alan Glezos, toplam 28 kez hapis ve 3 kez ölüm cezasına çarptırıldı. Glezoa 11 yıl 6 ay hapis yattı ve 4 yıl 6 ay sürgün hayatı yaşadı. Glezos, ilerleyen yaşına rağmen direnişçi ruhunu hala koruduğunu 2010 yılında Atina'da yaşanan karmaşa ortamında polise karşı gösterdiği fiziki tepkiyle de ispatlamıştı.

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