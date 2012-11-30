Avrupa'nın ilk 'gay' camisi Fransa'da

Avrupa'nın ilk "gay friendly", yani eşcinsel ve LGBT (lezbiyen-gay-biseksüel-transseksüel) Müslümanlara açık camisi bugün Fransa'da hizmete girdi.

Fransız medyasının "ilerici cami" olarak tanımladığı ibadethane "Fransa Eşcinsel Müslümanları Derneği" (HM2F) tarafından açıldı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, Cami, kalıcı bir mekan bulunana kadar başkent Paris'in doğu banliyösünde Budist tapınağı olarak kullanılan bir evde hizmet verecek.

HM2F derneğinin Cezayir kökenli kurucu başkanı Ludovic-Mohamed Zahed (35), caminin bir "ihtiyaçtan" kaynaklandığını zira çok sayıda "eşcinsel ve transseksüel Müslümanın diğer camilerde ibadete kabul edilmediğini" söyledi.

Zahed, amaçlarının "diğer camilere alınmayan kişiler için alan yaratmak" olduğunu vurguladı.

Kadın ve erkeklerin birlikte ibadet edeceği camide, kadınlar imam olabilecek ve isterlerse namaz sırasında başlarını örtmeyebilecekler.

Derneklerini "hoşgörülü, laik, kadın ve LGBT hakları savuncusu" olarak tanımlayan Zahed, "Reforme olmuş ve herkesi kucaklayan bir İslam" taraftarı olduklarına da dikkat çekti.



İslam derneklerinden tepki



Ancak, ülkedeki Müslüman derneklerinin HM2F derneğinin bu girişimine ateş püskürdükleri belirtildi.

Fransa İslam Konseyi, eşncinsel Müslümanların "varlığını" kabul etmekle birlikte, "onlar için özel bir cami" fikrini "saçmalık" olarak tanımladı.

Paris Büyük Camii Başkanı Dalil Boubakeur ise, "İslam'da eşcinselliğin olmadığını" ve açılan ibadethanenin "cami olarak tanınamayacağını" savundu.



ABD'de bu tarz 10 ibadethane var



Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD ve Kanada'da da eşcinsel Müslümanlar için camiler açılmıştı.

ABD'de faaliyet gösteren "İlerici Değerler İçin Müslümanlar" adlı dernek Kuzey Amerika'da bu tür yaklaşık 10 ibadethane olduğunu bildiriyor.