Avrupa'nın havası en kirli 10 şehrinden 8'i Türkiye'den

Dünya Sağlık Örgütü’nün PM 2,5 verilerine (çapı 2,5 mikron ve altında olan partikül madde) dayanarak yapılan çalışmaya göre dünyanın en kirli şehirleri Hindistan ve Çin’de yer alırken, Avrupa’da ise hava kirliliği konusunda Türkiye’deki kentler ön plana çıkıyor. Avrupa’da hava kirliliğinin en çok yaşandığı ilk 10 kent arasında, Türkiye’den 8 kent yer alıyor. Avrupa’daki havası en kirli 2. şehir Bartın, 3 şehir ise Hakkari. Bu şehirleri, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta izliyor. İlk ona giren diğer kentler ise Makedonya’daki Tetevo şehri ile Bosna Hersek’teki Tuzla şehri.

Uzmanlar, hava kirliliğinin solunum, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlar konusunda uyarıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre PM 2.5’in yıllık ortalamasının 10 μg/m3 daha yüksek olması solunum, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlar bırakıyor.

Avrupa’nın havası en kirli on şehri arasında yer almasa da, İstanbul’da da hava kalitesi tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. DSÖ verilerine göre, İstanbul’da PM 2.5 yıllık ortalaması 33 μg/m3 seviyesinde seyrederek, İstanbulluların yaşam kalitesini olumsuz etkilemeye devam ediyor.