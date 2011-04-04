-AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNDE TÜRKİYE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR BRÜKSEL (A.A) - 03.04.2011 - Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak için Brüksel'e gelen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Başkanı Robert Walter'la görüştü. Royal Windsor Otel'de kendisini ziyaret eden Walter'a porselen şekerlik hediye eden Şahin'e BAB Asamblesi'nin amblemi takdim edildi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı'nın da katılımıyla yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basına konuşan Şahin, AB Parlamento Başkanları Konferansı için Brüksel'e geldiğini hatırlatarak, bunun en önemli gündem maddesinin 1948 yılından beri faaliyette bulunan BAB Asamblesi'nin Haziran ayında feshedilecek olması ve bunun yerine düşünülen Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi'nin (AGSA) nasıl şekilleneceği olduğunu belirtti. Şahin, "Daha önce Türkiye olarak biz BAB içerisinde, nüfus oranına göre 12 asil ve 12 yedek üyeyle temsil ediliyorduk. AB üyesi olmadığımız için belki oylamalara katılamıyorduk ama oylama dışındaki her türlü faaliyette aktif olarak rol oynamıştık. AGSA için hazırlanan taslaklarda AB aday ülkelerine bir temsilcilik tanınması öngörülmüştü. Sonra Belçika'nın hazırladığı taslakta bu ikiye çıkarıldı. Aynı zamanda sadece gözlemci statüsü tanındı. BAB Asamblesi Başkanı sayın Walter'la bütün bunları görüştük. Kendisi hem parlamenterlik hayatı boyunca hem BAB başkanlığı sırasında hep Türkiye'nin görüşlerine yakın durmuştur. Bu bakımdan yarınki toplantıda Türkiye'nin BAB'daki konumuna paralel bir konum elde edebilmesi için görüş alışverişinde bulunduk. Bize bazı tavsiyeleri oldu. Kendisi de bu kapsamda birtakım görüşmeler yapıyor. Yararlı bir görüşme yaptığımızı söyleyebilirim" dedi. Kurulacak yeni asamblede Türkiye'ye hak ettiği değerin verilmesini isteyen Şahin, "Şu anda oluşturulmaya çalışılan Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve buna bağlı olarak parlamenter denetim denildiğinde önce Türkiye'nin akla gelmesi lazım çünkü güvenlik ve savunma, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olan Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Türkiye, Avrupa'nın güvenliği deyince NATO içerisinde en aktif rolü oynayan bir ülkedir. Dolayısıyla AB'nin Türkiye'nin bu özelliğini biliyor olması lazım" ifadesini kullandı. Bu konudaki beklentilerini yarınki konferansta yapacağı konuşmada bir kez daha dile getireceğini anlatan Şahin, "Avrupa'nın güvenliğinde geçmişte Türkiye'ye ne görev düşmüşse bu yerine getirilmiştir, bundan sonra da ne görev düşerse bu yerine getirilecektir. Dolayısıyla böyle önemli bir konuda Türkiye ihmal edilmemelidir. Türkiye'ye farklı bir muamele yapılmamalıdır" ifadesini kullandı.