Avrupa'nın gözdesi Brezilyalılar

Avrupa liglerinde en fazla futbolcuyla temsil edilen ülke Brezilya oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) UEFA'ya üye 31 federasyonun birinci futbol liglerini hesaba katarak hazırladığı rapora göre Brezilya, 469 futbolcuyla söz konusu liglerde en çok oyuncusu bulunan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye ilk 50 ülke arasında yok!

Brezilya'nın ardından 312 futbolcuyla Fransa ikinci, 201 oyuncuyla İspanya üçüncü sırada yer aldı. Türkiye ise bu liglere en fazla futbolcu ihraç eden ilk 50 ülke arasına giremedi.