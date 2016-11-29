"Şenol Güneş sürekli ağlıyor"

Gazeteci Fatih Altaylı, lig planlaması hakkında TFF'ye eleştirilerde bulunan Şenol Güneş'e "Sürekli ağlıyor" dedi.

“Şenol hoca sürekli bir ağlama halinde” diyen Altaylı en iyi antrenmanın maç olduğunu ve sıkışık fikstürün sıkıntı olmadığını ifade etti.



İşte Altaylı’nın sözleri: “TFF bu planlamaları yaparken bütün takımlara soruyor, danışıyor. Şenol Hoca sürekli ağlıyor. Bu ağlamak iyi bir şey değil. Bizim için demiyorum, takımı için iyi bir şey değil. Futbolcu ağlayabilir de hoca ağladığı zaman futbolcusuna muazzam bir koz veriyor.



Futbolcu kötü oynamadığı, galibiyet alamadığı zaman hocaya ‘senin de dediğin gibi’ diyecek… Şenol Güneş ağlamayacak. Ya rakiplere konuşuyor, ya TFF’nin maç planlamasına konuşuyor. Sürekli bir ağlama halinde. Bu kadar ağlanacak bir durum yok ortada. Maçtan daha iyi bir antrenman olur mu? Niye kaçıyorsun ki maçtan.”

"Belki de Şenol Güneş bunları Beşiktaş lehine yapılan hatalar konuşulmasın diye yapıyor"

“Artık finale gelmişken elbette bir ara, bir maç ertelemesi yapılır. O zaman İngiliz teknik direktörler ne yapsın. Adamlar haftada 3 maç yapıyor, fazladan bir kupaları daha var. Basketbolcular maçtan çıkıyor, uçağa biniyor gidiyor bir maç daha yapıyor.



Basketbol da az bir spor değil. Şenol Güneş bu veryansını yapınca ‘Bu sene takımına güvenmiyor ve şimdiden takımına kılıf hazırlıyor’ diye ben de düşünürüm, futbolcu da düşünür. Herkes de düşünsün.



Belki de Şenol Güneş bunları Beşiktaş lehine yapılan hataları, sarı kartları konuşmasın diye mi yapıyor? Bilmiyorum, sanmıyorum. Gündem taşıma fikri belki de vardır, bilemem…”