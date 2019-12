Avrupa'nın favori beşlisi

Bayram yaklaşırken tatil planları da hızlanıyor. Hafta sonu dergisi Avrupa'ya gitmek isteyenler için Avrupa'nın favori beşlisini derlediler. Münferit geziler için bu beşli ideal!



Paris



Kuşkusuz Avrupa’nın en çok ziyaret edilen noktalarından biri, Fransa’nın başkenti olan Paris. Seine Nehri üzerine kurulan şehir, tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile biliniyor. Moda ve lüksün dünya başkenti olan Paris’te ilk görülmesi gereken yer tabii ki Eyfel Kulesi. Ayrıca Zafer Takı, Siene Nehri, Cite Adası, Bazilika, Lüksemburg Bahçesi ve Notre Dame Katedrali ise Eyfel’den sonra başı çekenler arasında. Alışveriş yapmadan dönmemenizi de öneririz.



Roma



İtalya’nın başkenti Roma, hemen hemen her tur şirketinin tercih ettiği, münferit olarak da sıklıkla tercih edilen bir şehir. Her sokağı, her binası ayrı bir tablo Roma’nın. Colosseum ve Aşk Çeşmesi ise görülmesi gereken başlıca yerlerden. Colosseum özellikle geceleri muhteşem oluyor. Işıklandırılan Colosseum, fotoğraf çekimleri için ideal bir mekana dönüşüyor. Aşk Çeşmesi’nde ise inanan da, inanmayan da gelmişken dilek tutuyor. Para atmayı ihmal etmeyin. Roma’ya gitmişken İspanyol Merdivenleri’ni görmeyi ve kiliseleri ziyaret etmeyi de unutmayın.



Milano



İtalya’nın kuzeyinde bulunan Milano, şivesiyle daha çok ‘Milan’ olarak bilinen şehir, Avrupa’nın en gelişmiş şehirlerinden biri. Büyük Katedral’i ile bilinen Milano’da müzeler, bazilikalar ve kiliseler görülmesi gereken başlıca duraklardan. Özellikle Duomo Katedrali’ni görmeden dönmemenizi öneririz. Zira bu katedral, gotik mimarisiyle bilinen dünyanın en büyük kiliselerinden biri. Ayrıca Da Vinci’nin ‘Akşam Yemeği’ tablosunun bulunduğu Santa Maria della Grazie Manastırı’nı gezmeyi, Via Monte Napoleone Caddesi’nde alışveriş yapmayı ihmal etmeyin.



Madrid



İspanya’nın başkenti Madrid, Avrupa’nın en popüler başkentlerinden biri. Zengin tarihi mirasının yanı sıra canlı bir kültür sanat merkezi olarak da önem taşıyan şehrin nüfusu, üç milyonun üzerinde. Madrid’te gezilecek yerlerin başında müzeler geliyor. Her biri adeta tarihi eser gibi. Ayrıca Retiro Park, Grand Via Alışveriş Merkezi ve şehrin ünlü plazaları da görülmesi gereken yerler arasında. Madrid’de yapmanız gereken en önemli şeylerden biri şamenko gösterilerini izlemek. Bunun için kalacağınız otelden, tur rehberinizden veya şehir merkezindeki bar ve restoranlardan bilgi alabilirsiniz.



Münih



Berlin ve Hamburg’dan sonra Almanya’nın en büyük üçüncü kenti olan Münih, eski rahip geleneklerinden gelen beyaz bira üreticileriyle de bilinir. ‘Almanya’nın Roma’sı’ olarak adlandırılan Münih’te, Roma İmparatorluğu’ndan kalma birçok eser bulunuyor. Tarihi binalar, UNESCO’nun kültür mirası listesinde bulunan Trier ve Trier katedrali, dar sokaklar, Franko Kulesi, Arkeoloji Müzesi ve Karl Marx Müzesi görülmeye değer yerler arasında. Tarihi mekanları ve antik çağdan kalanlar yapıları görmek ve bol bol fotoğraf çekmek istiyorsanız, Münih en ideal yerlerden biri.