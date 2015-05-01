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Dünya

Avrupa'nın en yeni ülkesi Liberland'a en çok başvuru Mısır'dan

20 binden fazla Mısırlı, Liberland vatandaşı olmak için 'çevrim içi göç formu' doldurdu

01 Mayıs 2015 02:08

Tuna Nehri kıyısında, Hırvatistan ve Sırbistan arasında yer alan 7 km² alan üzerindeki alana kurulan Liberland'a vatandaşlık için başvuranlar arasında en çok Mısırlıların bulunduğu açıklandı.

Vik Jedlicka, 13 Nisan'da Liberland'ı kurmasının ardından tüm dünyadan insanları ülkenin vatandaşı olmaya davet etmişti.

Jedlicka'nın girişimi Mısır'da bir heyecan yarattı ve henüz bir devletin ya da uluslararası bir kuruluşun tanımadığı, yalnızca internet üzerinde var olan "online devlet" Liberland için, çok sayıda Mısırlı genç, "çevrim içi göç formu" doldurdu. 50 bin olarak açılan göçmenlik kontenjanının 20 binden fazlasına Mısırlılar talip oldu.

 

'Hayatı yaşa ve bırak başkaları da yaşasın'

 

El Ezher Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Muhammed Haşim Bahri, Liberland'ın resmi internet sitesinde yer alan slogan "Hayatı yaşa ve bırak başkaları da yaşasın"ın, yaşamı siyasi çatışmalar arasında geçen Mısır gençliğini etkilediğini düşünüyor. "Farklı olanı reddettmek normal olan şey oldu, onu yok etmeye çalışmak da ve gençlik bundan hoşnut değil" diyen Bahri, gençlerin değişim hayali kurduğunu belirtiyor.

Jedlicka'nın vatandaşlık için yayınladığı koşullar arasında; farklı ırk ve dine saygı duymak, sabıka kaydı olmamak, diğer insanların mülkiyet hakkına saygı göstermek ve ihlal etmemek, aşırılık yanlısı olmamak bulunuyor. Bahri; bu koşullar eşliğinde, her türlü aşırılıktan uzak Tuna Nehri kıyısında bir yaşamın gençleri cezbettiğini söylüyor.

 

Gençlerin yüzde 61'i illegal yollarla da olsa göç etmek istiyor

 

İstatistiklere göre Mısırlı gençlerin yüzde 61'i illegal dahi olsa göç etmek istiyor çünkü işsizlikten muzdaripler. Dünya Bankası'na göre Mısır'da işsizlik oranı yüzde 25.

Eğitimlerini Mısır'da tamamlayan çok sayıda profesyonel, ülkeden göç edip nükleer enerji, nükleer fizik, uzay bilimleri alanında çalışmalarını sürdürüyor. Göçün nedenlerinden biri ise, ülkedeki bilimsel iklim. Ülke bütçesinin yalnızca yüzde 1'i bilime ayrılıyor.

 

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