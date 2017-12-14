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Dünya

Avrupa'nın en yaşlı astronotu Dünya'ya döndü

60 yaşındaki astronot Paolo Nespoli, 139 sonra Dünya’ya döndü

14 Aralık 2017 19:42

Avrupa'nın en yaşlı astronotu Paolo Nespoli, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 139 gün kaldıktan sonra Dünya'ya döndü.

60 yaşındaki İtalyan, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dönerken NASA'dan gelen mürettebat Randy Bresnik ve Roscosmos'dan Sergei Ryazansky ile birlikte üç saat geçirdi. 


Bu, Nespoli'nin uzaydaki üçüncü göreviydi ve vücudu, gözleri, uyku düzeni, yeme alışkanlıklarını, uzayda hayatına nasıl adapte olduğunu anlamaya çalışan bilim insanları tarafından yakından takip ediliyordu.

Nespoli kendisini bizzat bilime adamakla kalmayıp, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki  Colombus bilim laboratuvarı modülünde 60 deney gerçekleştirdi.

Görevin en önemli noktaları arasında, pencereden fotoğraf çekerken, Dünya atmosferinde yanan bir meteoroid görüntüsünü yakalaması Yer Kontrol’e evindeki yemekleri özlediğini bildirdikten sonra meslektaşlarına yaptığı İtalyan pizzası var.

Nespoli, gezegenden 400 kilometre yükseklikte toplam 94 milyon 136 bin 260 kilometre yol katetti. Görev süresinin 313. gününü tamamladıktan sonra emekli olması bekleniyor. (DHA)

 

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