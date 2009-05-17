Avrupa’nın en öfkelisi İngilizler

Yapılan bir araştırma sonucu Avrupa'nın en sinirli milletleri belirlendi. Buna göre birinci olan ülke insanlarının günde ortalama dört kez sinirleri ayağa kalkıyor. İşke öfkeli ülkeler sıralaması...



Araştırma kuruluşu G.O.L.D tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre İngilizler günde ortalama 4 kez ciddi anlamda öfkeleniyor. Ateşli kişilikleriyle tanınan İtalyanların bile günde en fazla 3,5 kez benzer şekilde öfkeye kapıldıkları belirtildi.



Fransızların günde ortalama üç kez öfkelendiğini kaydeden araştırmacılar, Avrupa'nın en sakin milletlerinin ise İsveçliler, Norveçliler ve Danimarkalılar olduğunu bildirdi. Araştırmacılara göre, bu milletler sadece 5 günde bir büyük öfke duyuyor.



En öfkeli Avrupalılar olan İngilizler en çok sıraya uyulmamasına sinirleniyor. İngilizlerin yüzde 48'i bu durumda öfkeleniyor. Yüzde 43 içinse trafik tıkanıklığı öfkenin en önemli nedenini oluşturuyor. İngilizlerin yüzde 36'sı ırkçılık içeren olayların, yüzde 34'ü ise kötü sürücülerin ve onların trafik içinde yarattıkları olumsuzlukların kendilerini "delirtmeye" yettiğini ifade ediyor.



Ankete İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Portekiz, İsveç, Norveç ve Danimarka'dan 6 bin kişi katıldı.

