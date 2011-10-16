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Kültür-Sanat

Avrupa'nın en iyisi

Grafik sanatçısı Emrah Yücel’in “Pamukkale” kompozisyonu Avrupa’nın en iyi afişi seçildi.

16 Ekim 2011 03:00



 T24- Grafik sanatçısı Emrah Yücel’in “Pamukkale” kompozisyonu Avrupa’nın en iyi afişi seçildi. Hollywood’da büyük üne sahip Yücel 2009’da da “Kapadokya” ile yine birinci olmuştu.




Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Organizasyonu’nun her iki yılda bir düzenlediği “Turizm anıtma afişleri” Avrupa Kıtası yarışmasında Emrah Yücel’in eseri “Pamukkale” Ermenistan, Avusturya, Bulgaristan, Malta, Hırvatistan, Polonya, İspanya, San Marino, Gürcistan Yunanistan ve Portekiz’le birlikte son 12’ye kaldı. Jüri Türkiye Turizm Tanıtım Kampanyası çerçevesinde hazırlanan tanıtım afişini birinci ilan etti.


Los Angeles’te yaşayan “Iconisus L&Y” grafik ve tasarım görüntü iletişim sistemi sahibi Emrah Yücel Hollywood’da film afişleri tasarlamakla üne kavuşmuştu. Yücel ayrıca Ferzan Özpetek’in filmlerinin afişlerini de çiziyor.

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