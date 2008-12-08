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Kültür-Sanat

Avrupa'nın en iyi filmi Gomorra

İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin "Gomorra" adlı filmi, 21. Avrupa Film Ödüllerinde en iyi film ödülünü kazandı.

08 Aralık 2008 02:00

İtalyan yönetmen Matteo Garrone'nin "Gomorra" adlı filmi, 21. Avrupa Film Ödüllerinde en iyi film ödülünü kazandı.

Napolili örgüt Camarro’yu araştırdığı için ülkesi İtalya’da bir kahraman olarak kabul edilen ve iki yıldır polis korumasında yaşayan Roberto Saviano’nun kitabından uyarlanan “Gomorra” filmi, 21. Avrupa Film Ödüllerinde en iyi film ödülünü aldı.

Napoli'nin yer altı suç dünyasını anlatan filmin yönetmeni Garrone de Avrupa Film Akademisi'nce en iyi yönetmen seçildi.

Kristin Scott Thomas "I've Loved You So long" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık bulunurken, Toni Servillo "Gommora" ve "Il Divo" filmlerindeki rolleriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

İngiliz aktrist Dame Judi Dench de, Avrupa Film Akademisi'nce hayat boyu başarı ödülüne layık bulundu.

İngiliz yönetmen Daved Yates'e, "Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı" filmiyle Halkın Seçimi Ödülü verildi.

Akademi Ödüllerinin Avrupa'daki muadili olarak verilen Avrupa Filmi Ödülleri festivali bu yıl Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.

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