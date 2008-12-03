Avrupa'nın en iyi açık alanı

Doğa harikası, Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı, Dalyan'daki İztuzu Plajı, "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı" seçildi. İngiliz The Times gazetesi, altı aylık bir araştırmanın sonucunda Dalyan'daki İztuzu Plajı'nı "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı" olarak ilan etti.



The Times gazetesinin sitesinde 2008 "Yeşil Alanlar Seyahat Ödülleri" açıklandı. Okuyucular tarafından önerilen 200 yer arasında seçilen 24 finalisti ziyaret eden jüri üyeleri, kararını açıkladı. "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı", "Kalmak İçin En İyi Yer" ve "En İyi Proje" yi de belirleyen jüri üyeleri, "Avrupa'nın En İyi Açık Alanı" olarak Dalyan'daki İztuzu'yu seçti. Bu kategoride finalist de, Slovenya'daki Bled Gölü oldu.



Öte yandan, ödülleri kazananlara ilişkin değerlendirme ve bilgiler de yayınlandı. İztuzu ile ilişkin geniş değerlendirmede "İztuzu plajı Akdeniz'de ender rastlanan bir yer: çam ağaçlarıyla kaplı bir dağdan nehir ağzına uzanan, bir tek ev, dükkan veya otel görünmediği 4.5 kilometrelik altın kum" sözleri kullanıldı.



Gündüz insanların yüzdüğü, yürüdüğü ya da güneşlendiği plajın gece geldiğinde yüzlerce kaplumbağanı ağırladığına dikkat çekildiği değerlendirmede, çevrecilerin İztuzu'da tatil köyünün yapılmasını engelleme mücadelesi ile plajın da özel koruma alanı ilan edilmesi süreci ayrıntılı bir biçimde aktarıldı.



Günübirlik turistlerin gösterdiği büyük ilgiye rağmen kaplumbağaları koruma çalışmalarının sonuç verdiği vurgulanırken Pamukkale Üniversitesi'nin bir ekibi tarafından yürütülen 21-yıllık izleme programının, kaplumbağalarının sayısının istikrarlı olduğunu, yuvaların sayısında ise, az da olsa artış sağlandığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

