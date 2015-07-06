Avrupa'nın en güzel 10 sarayı



Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı, bin 800 odası ile Avrupa'nın en büyük sarayları arasında yer alıyor. Sarayın yapımına 1677 yılında XIV. Ludwig döneminde başlanmıştı. Avrupa'daki birçok hükümdar, kendi saraylarının yapımında Versailles Sarayı'nı örnek aldı.

Rusya'nın Versailles'ı olarak kabul edilen Petershof Sarayı, St. Petersburg'un batısında yer alıyor. 1723 yılında açılan Finlandiya Körfezi'nin güney kıyısındaki saray, Çar I. Peter tarafından yazlık rezidans olarak kullanılmıştı.

5 bin kişinin evi Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı 15. yüzyılın ortalarından itibaren çok sayıda Osmanlı padişahına ev sahipliği yaptı. Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesinden sonra 1460 yıllarında yapımına başlanan ve 1478 yılında tamamlanan Saray 700 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Dört avluya açılan sarayda yaklaşık 5 bin kişi hem yaşıyor hem de çalışıyordu.

Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biri olan Windsor, dünyanın aralıksız yaşanılan en eski şatosu. 1078 yılında yapımına başlanan Saray, garnizon ve hapishane olarak da kullanıldı. Saray, İngiltere Kraliçesi tarafından hala kullanılıyor.

Kraliçe Maria Theresia, Viyana'daki Schönnbrunn Sarayı'nı yaklaşık 300 yıl önce Avrupa'daki avlu yaşamının merkezi haline getirdi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun görkemli yapılarından olan bu saray, günümüzde de yılda ortalama 3 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor.

El Escorial, Madrid yakınlarında yer alıyor. Manastır ve kütüphaneden oluşan bu yapı kompleksi için İspanyollar 'dünyanın sekizinci harikası' diyor. 207 metre uzunluğunda ve 161 metre genişliğindeki yapı, dünyanın en büyük Rönesans dönemi eseri. Çoğu İspanyol kralının anıt mezarı da burada bulunuyor.

Eski Bohemya derebeylerinin ikametgahlarından olan Frauenberg Sarayı (Hluboká nad Vltavou), Çek Cumhuriyeti'nin en sevilen yapılarından biri. Turistlere sergilemekten gurur duyulan en önemli eserler ise 17'inci yüzyıldan kalma duvar kağıtları.

Masal Sarayı büyülüyor

Bavyera Kralı II. Ludwig tarafından yaptırılan Neuschwanstein Şatosu, 1886 yılında açıldı. Her ne kadar II. Ludwig sarayın açılışını görememiş olsa da Masal Sarayı olarak da adlandırılan bu yapı Almanya'nın Thüringen eyaletinde ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

Doge Sarayı, tarihi Venedik Cumhuriyeti'nin politik kurumlarına ev sahipliği yaptı. Görkemli yapı, İtalya'nın deniz ve ticaret gücünün bir sembolü niteliğindeydi. Gotik tarzda yapılmış saray birçok yangında zarar gördü fakat arka arkaya yeniden inşa edildi. Saray, şu anda müze olarak kullanılıyor.

Sanat tarihçileri, Portekiz'deki Pena Sarayı'nda birçok stilin kiç bir biçimde birbirine karıştığı görüşünde. Bazıların, sarayın Disneyland'ı andırdığı görüşünde. Fakat turistler, Sintra kentindeki saraya çok ilgi gösteriyor. Saray, 14'üncü yüzyıldan itibaren Portekiz krallarının yazlık rezidansı olarak kullanıldı.