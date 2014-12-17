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Dünya
Deutsche Welle

“Avrupa’nın en güçlü ordusunu kuracağız”

Ukrayna Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Turçinov, Rusya ile olası bir savaşa karşı Avrupa’nın en güçlü ordusunu kurmak istediklerini söyledi. Ukrayna, tarafsızlık statüsünü de terk etmeye hazırlanıyor.

17 Aralık 2014 19:20


Ukrayna'da AB yanlısı Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun atadığı Milli Güvenlik Kurulu yeni Sekreteri Alexander Turçinov, Rusya'ya karşı olası bir savaş için Avrupa'nın en güçlü ordusunu kurmak istediklerini söyledi.

Ukrayna'nın mevcut ekonomik sorunlarında bakmaksızın vurucu gücü yüksek bir orduya ihtiyacı olduğunu söyleyen Turçinov, örnek olarak Rusya'nın ilhak ettiği Kırım yarımadasının geri alınmasını Rusya ile olası bir savaş nedeni saydı. Turçinov, Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri de ‘kurtaracağını' söyledi.

Meclis eski başkanı olan ve şahinler cephesinde yer alan Turçinov, muharip birliklere ek olarak 100 bin yedeğin askere alınacağını da belirterek, “Savaşımız ancak Kırım Özerk Cumhuriyeti dahil Ukrayna'nın tüm bölgeleri kurtarılana kadar sürecek” diye konuştu.

Tarafsızlığa son

Ukrayna yönetimi diğer yandan tarafsızlık statüsünü terk etmeye hazırlanıyor. Devlet Başkanı Petro Poroşenko çarşamba günü Polonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya döndükten sonra ülkesinin tarafsızlık statüsünün sona erdirilmesi için meclise başvuracağını bildirdi. Ukrayna'nın Avrupa ile bütünleşme çabalarını vurgulayan Poroşenko, Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar nedeniyle Rusya'yı eleştirerek, uygulamada savaş hali içinde bulunduklarını kaydetti.

Bağlantısızlar Grubu'nda gözlemci ülke olarak yer alan Ukrayna, NATO'ya üye olmak istiyor. Ülke bu şekilde milyarlarca euroluk mali yardım, askeri destek ve Batı'dan silah yardımı gelmesini umuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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