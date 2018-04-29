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BBC Türkçe

Avrupa'nın en eski ormanı Bialowieza'da ağaç kesmek yasaklandı

Avrupa Komisyonu'nun harekete geçmesiyle, Polonya'da bulunan Avrupa'nın en eski ormanı Bialowieza'da ağaç kesmek geçici olarak yasaklandı. Polonya hükümeti ağaç kesim kotasını geçen yıl üç katına çıkartmış, AB ve çevre örgütleri tepki göstermişti.

29 Nisan 2018 20:30

Avrupa Adalet Divanı, Polonya hükümetinin ülkedeki 10 bin yıllık Bialowieza ormanında ağaç kesimini acilen yasaklaması yönünde karar verdi.

Polonya hükümetinin geçen yıl Avrupa'nın en eski ormanı olarak bilinen Bialowieza'da ağaç kesim kotasını üç kat artırması tepki çekmişti.

UNESCO, Avrupa Birliği ve çevre örgütleri hükümetin kararını protesto etmişti.

Avrupa Komisyonu Varşova'ya karşı hukuki yollara başvurarak, Avrupa Adalet Divanı'ndan Polonya'da geçici yasak uygulanmasını istedi.

10 bin yıllık orman, az bulunan bizonlar ve kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Polonya Çevre Bakanı Jan Szyszko, ağaç kesmenin kabuk böceği istilasının önüne geçebileceğini gerekçe gösterirken, Avrupa Komisyonu ise, kesimlerin nesli tükenmekte olan canlılar için risk yarattığını belirtiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki orman, Polonya ile Belarus arasındaki sınır boyunca uzanıyor.

ClientEarth çevre örgütü karardan memnuniyetlerini "ağaç kesme, bu paha biçilemez doğada ciddi ve geri dönülemez hasarlar bırakır" sözleriyle dile getirdi.

AB'nin tarihinde bu gibi acil önlemler, doğanın korunması amacıyla şu ana dek sadece üç kez alındı.

Polonya hükümeti karara uymadığı takdirde ülke, AB yasalarıyla ciddi bir zıtlaşma yaşayabilir.

Polonya, Avrupa Komisyonu'nun açtığı davayı kaybederse milyonlarca euro ceza ödeyecek.

Yasağın devam edip etmeyeceğine, mahkeme önümüzdeki aylarda karar verecek.

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