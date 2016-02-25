Avrupa'nın en eski Müslüman mezarlığı bulundu

Akademik makale dergisi Plus One'de yayımlanan araştırmada, Avrupa'daki en eski Müslüman mezarlığının 8. yüzyıla ait olduğu ve Fransa'nın Nimes kentinde keşfedildiği duyuruldu.

Hürriyet’in haberine göre, yan yana gömülmüş üç erkek bedeninin yönünün Müslümanların kıblesi kabul edilen Kabe'ye dönük olduğu kaydedilirken, yapılan radyo karbon testleriyle de kemiklerin Kuzey Afrika kökenli insanlara ait olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, Berberi olduğu tahmin edilen 20'li, 30'lu ve 50'li yaşlardaki üç bedenin sahiplerinin, 7 ila 9. yüzyıl arası Arap ordusuna katılarak Avrupa'ya geldiği görüşünde.

Mezarlar, Nimes'de 2006'da bir inşaat çalışması sırasında tesadüfen keşfedilmiş ve ardından uzun bir araştırma başlamıştı.

Yapılan testlerin yanı sıra naaşların sağ tarafa yatırılarak Kabe'ye doğru gömülmüş olması, ölenlerin Müslüman olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önce Fransa'da, Marsilya'da 13. yüzyıla, Montpellier'de de 12. yüzyıla ait Müslüman mezarları tespit edilmişti.

Müslümanların 8. yüzyılda Avrupa'ya geldiği bilinse de bugüne kadar bu görüşü kanıtlayan hiçbir delil bulunamamıştı.