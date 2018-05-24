Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Beşiktaş

İSTANBUL, (DHA)

Medya takip kurumu Ajans Press\'in KPMG Football Bencmark \"Avrupa Eliti 2018\" raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Süper Lig\'in en değerli kulübü Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı takım yüzde 52 oranıyla Avrupa\'nın da en çok değer kazanan ekibi oldu.

Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu sonuçlarını inceleyen Ajans Press\'in KPMG Football Bencmark \"Avrupa Eliti 2018\" raporundan ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Süper Lig\'in en değerli kulübü Beşiktaş oldu. Siyah beyazlı takım yüzde 52 oranıyla Avrupa\'nın en çok değer kazanan ekibi olurken, bir yılda değerini 219 milyon Euro\'dan 333 milyon Euro\'ya çıkardı. Beşiktaş\'ı yüzde 35\'lik büyümeyle Fransa\'nın Olympique Lyon takımı takip etti.

EN DEĞERLİ TAKIM MANCHESTER UNITED

ITS Medya ve Ajans Press\'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, listeye giren Türk kulüplerinin medyada konuşulma oranları da belli oldu.

Avrupa\'nın en çok büyüyen kulübü unvanını elde eden Beşiktaş, medyanın da en çok konuştuğu takım oldu. 2018 yılında 50 bin 319 habere konu olan siyah beyazlılar medyanın en popüleri oldu. Beşiktaş\'ı 47 bin 79 haberle Fenerbahçe, 43 bin 839 haberle de şampiyon Galatasaray takip etti. Avrupa\'nın en değerli 32 takımının olduğu listede Galatasaray ve Fenerbahçe de yer aldı. Süper Lig\'in 2017-2018 dönem şampiyonu Galatasaray\'ın değerinin 330 milyon Euro olduğu belirlenirken, Fenerbahçe\'ye 319 milyon Euro değer biçildiği görüldü. Beşiktaş\'ın 23\'üncü, Galatasaray\'ın 25\'inci ve Fenerbahçe\'nin 27\'nci olarak yer aldığı listenin başında ise, 3 milyar 255 milyon Euro değer ile Manchester United var. Manchester\'ı; 2 milyar 920 milyon Euro\'luk değerle Real Madrid, 2 milyar 783 milyon Euro ile de Barcelona takip etti. 32 kulübün toplam değerine bakıldığında ise 32.5 milyar Euro gibi bir bütçenin çıktığı saptandı. Bu rakam içerisinde Türk kulüplerinin payı ise 982 milyon Euro olarak belirlendi. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atletico Madrid de 900 milyon Euro\'luk değeriyle 13\'üncü sırada yer aldı. Bunun yanı sıra, listeye yeni giren West Ham United\'ın 531 milyon Euro\'luk değeriyle 16\'ncı sıraya yerleştiği görüldü.

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