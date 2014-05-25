Avrupa’nın en büyüğü Real Madrid



Tarihi finalde zafer Real Madrid’in. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez aynı şehrin iki takımının karşı karşıya geldiği final mücadelesinde Real Madrid, 90+3’üncü dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve Atletico Madrid’i 4-1 yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Real Madrid, Atleticolu Diego Godin’in tek golüne (36), Sergio Ramos (90+3), Gareth Bale (110.), Marcelo (118.) ve Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan attığı (120+1) gollerle karşılık verdi. Hollandalı Björn Kuipers’in yönettiği maçın dördüncü hakemliğini Cüneyt Çakır yaptı.

Portekiz'in Lizbon kentindeki Luz stadında oynanan 2013-2014 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçını 60 bin kişi izledi. Finale gelene kadar hiç mağlubiyet almamış olan Atletico Madrid, maçın normal süresi içinde etkili bir alan savunması uyguladı ve güçlü rakibinden altta kalmadı. İkili mücadeleleri genellikle kaybetmeyen kırmızı-beyazlılar, Ronaldo, Benzema ve Bale gibi etkili isimlere çok fazla fırsat tanımadı. Atletico, 36’ncı dakikada savunmacı Diego Godin’in Real kalecisi Casillas’ın hatalı çıktığı pozisyonda attığı kafa golüyle skoru da lehine çevirdi. Diego Simeone’nin takımı bu üstünlüğünü 90’ncı dakikaya kadar korumayı bildi ancak son düdüğe kadar değil.

Björn Kuipers maçın normal süresine beş dakika eklerken özellikle son bölümlerde baskısını iyice artıran Real Madrid aradığı gole 90+3’üncü dakikada yine bir savunmacı olan Sergio Ramos'un kafa golüyle ulaştı ve skoru eşitledi.

Real uzatmalarda coştu

Maçın 15’er dakikalık iki devreden oluşan uzatma bölümlerine Real Madrid moralli, Atletico Madrid telaşlı başladı. İlk 15 dakikalık bölümde skor değişmezken Ancelotti’nin takımı üstünlük sayısına 110’uncu dakikada ulaştı. Maçın normal süresinde bulduğu bazı fırsatları değerlendiremeyen Galli yıldız Gareth Bale, di Maria’nın vuruşunda kaleciden seken topu ağlara göndererek skoru 2-1'e taşıdı. 118’nci dakikada Marcelo’nun golü Atletico’nun umutlarını iyice söndürürken 120+1’nci dakikada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo memleketinde oynadığı final maçında son sözü söyledi. Kendisine yapılan penaltıyı yine kendisi kullanarak topu ağlara gönderdi ve maçın 4-1’lik skorunu belirledi. Ronaldo böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı gol sayısını 17’ye yükselterek yarı final turunda kırdığı bir sezonda en çok gol atma rekorunu geliştirdi.

Son şampiyonluğunu 2002’de yaşayan Real Madrid, böylece 12 yıl aradan sonra bir kez daha mutlu sona ulaştı. Kupa 1’i onuncu kez müzesine götüren Real Madrid bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanını da korudu.

Atletico Madrid’de maç öncesi sakatlıkları bulunan iki yıldız isimden Arda Turan ağrıları geçmeyince teknik direktör Diego Simeone tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Maça tam iyileşmeden ilk 11’de başlayan golcü oyuncu Diego Costa ise sadece 9 dakika dayanabildi ve yerini Adrian’a bırakmak zorunda kaldı. Kırmızı-beyazlılar 40 yıl aradan sonra final şansı yakaladığı Kupa 1’de yine başarılı olamadı. 1974'teki finalde Bayern Münih'e kaybeden Atletico, bu kez de Real Madrid'e direnemedi.