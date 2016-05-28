Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekipleri Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bugün oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından oldu.



İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi, Sergio Ramos ve Yannick Ferreira-Carrasco'nun golleriyle 1-1 sona erdi.



Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi. Real Madrid, Atletico Madrid'i penaltılarda 5-3 yenerek kupayı 11. kez kazandı.

İki takımın 11'leri

Real Madrid: Navas, Pepe, Ramos, Marcelo, Carvajal, Kroos, Bale, Casemiro, Modrić, Ronaldo, Benzema

Yedekler: Casilla, Nacho, Danilo, James Rodríguez, Isco, Lucas Vázquez, Jesé.

Atlético Madrid: Oblak, Juanfran, Godín, Savić, Filipe Luís, Koke, Fernández, Gabi, Saúl Ñíguez, Griezmann, Torres

Yedekler: Moyà, Lucas Hernández, Giménez, Tiago, Partey, Correa, Carrasco.

Maçın önemli anları

Hakem Mark Clattenburg maçın ilk düdüğünü çalıyor ve finale Atletico Madrid başlıyor.

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Cristiano Ronaldo son çizgiye inmeden yerden ortasını gönderiyor ancak savunmada Diego Godin topu uzaklaştırmayı başarıyor.

5. dakikada sağ köşe gönderine yakın bir noktadan Saul Niguez ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada Koke topun gelişine şutunu çekiyor ancak zayıf giden bu şutu kaleci Keylor Navas rahat bir şekilde kontrol etmeyi başarıyor.

10. dakikada Toni Kroos'un, paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından topla buluşan Marcelo ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak Atletico Madrid savunması topu uzaklaştırıyor.

15. dakikada Real Madrid, Sergio Ramos'un attığı gol ile maçta 1-0 öne geçiyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına Toni Kroos geçiyor. Kroos'un, ön direğe gönderdiği ortasını Gareth Bale kafayla altıpasın içine doğru aşırtıyor. Bu noktada savunmanın kademesinden iyi kurtulan Sergio Ramos, son anda topa dokunarak fileleri havalandırmayı başarıyor.

18. dakikada sol kanattan Filipe Luis ortasını arka direğe doğru gönderiyor fakat top Marcelo'nun kontrolünde taca çıkıyor.

23. orta sahadan aldığı topla süratle ilerleyen Cristiano Ronaldo ceza sahası dışı sol çaprazından sert bir şut çekiyor ancak defansta Stefan Savic'e çarpan top taca çıkıyor.

25. dakikada sol kanatta topla buluşan Filipe Luis ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Bu noktada savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen top ceza sahası dışı sağ çaprazına gidiyor. O noktada Juanfran topun gelişine sert bir şut çekiyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

27. dakikada Daniel Carvajal'ın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cristiano Ronaldo son çizgiye inmeden ortasını gönderiyor ancak bu orta kaleci Jan Oblak'da kalıyor.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında Karim Benzema, altı pasın içine doğru sert bir orta gönderiyor fakat kaleci Jan Oblak bu ortayı yumruklarıyla uzaklaştırmayı başarıyor.

34. dakikada orta sahadan atılan pası iyi kontrol eden Antoine Griezmann ceza yayının hemen solundan kaleye şansını deniyor ancak zayıf giden bu şutu Kosta Rika'lı eldiven Keylor Navas rahat bir şekilde kurtarmayı başarıyor.

35. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Gabi, havadan pasıyla topu Antoine Griezmann'ın önüne atıyor ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını Antoine Griezmann için kaldırıyor.

İlk yarı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Antoine Griezmann sol ayağıyla çok sert bir şut çekiyor ancak top üst kale direğine çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

50. dakikada Real Madrid, Toni Kroos ile serbest vuruş kullanıyor. Kroos'un, ön direğe gönderdiği ortasını savunmada Filipe Luis topu kafayla uzaklaştıran isim oluyor.

54. dakikada kazanılan köşe vuruşu için topun başına Koke geçiyor. Koke'nin, arka direğe gönderdiği ortasını Diego Godin kafayla altıpasın önüne doğru indiriyor. Bu noktada yaşanan karambol sonrasında Stefan Savic yakın mesafeden şutunu çekiyor ancak bu şut kalenin hemen yanından az farkla auta çıkıyor.

57. dakikada sağ taraftan Toni Kroos köşe vuruşunu kullanmak için topun başına geçiyor. Kroos'un ön direğe gönderdiği ortası sonrasında hava topu mücadelesinde Carlos Casemiro, rakibi Juanfran'a faul yapıyor.

60. dakikada etkili gelen Yannick Ferreira-Carrasco pasını penaltı noktasının hemen soluna doğru atıyor. Bu noktada Saul Niguez topun gelişine şutunu çekiyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

62. dakikada sol kanatta topla buluşan Filipe Luis pasını ceza yayının hemen önündeki arkadaşı Koke'ye atıyor. Koke, topun kontrolünü sağladıktan sonra yerden sert bir şut çekiyor ancak top savunmadan geri geliyor.

70. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında orta sahada topla buluşan Luka Modric, pasını sağ kanada doğru gönderiyor. Bu noktada Karim Benzema önündeki boş alanı değerlendirip ceza sahası içi sağ çaprazına geliyor. Kaleci ile karşı karşıya kalan Karim Benzema, sert bir şut çekiyor fakat kaleci Jan Oblak topun ağlara gitmesini engelliyor.

79. dakikada Atletico Madrid, Yannick Ferreira-Carrasco ile maçta eşitliği yakalıyor. Gabi'nin havadan sağ kanada doğru attığı pası kontrol eden Juanfran, pasını arka direğe doğru gönderiyor. Bu noktada Yannick Ferreira-Carrasco savunmaya rağmen şutunu çekmeyi başarıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

83. dakikada Juanfran, sağ köşe gönderine yakın bir noktadan ortasını ön direğe doğru yapıyor. Ön direkte Fernando Torres topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top kalenin yanından az farkla auta çıkıyor.

86. dakikada Luka Modric köşe vuruşu için topun başına geçiyor. Modric'in, altıpasın önüne gönderdiği ortasına iyi yükselen Gareth Bale kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üstünden auta çıkıyor.

89. dakikada Lucas Vazquez ortasını kale ağzına doğru gönderiyor ancak o noktada Cristiano Ronaldo kafa vuruşunu yapıyor ve top kaleci Jan Oblak'da kalıyor.

90 dakika 1-1 berabere sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.



92. dakikada kaleye uzak mesafeden Carlos Casemiro sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak bu şut kaleci Jan Oblak'ın üstüne gidiyor.

94. dakikada Isco köşe vuruşu için topun başına geçiyor. Isco'nun, ön direğe gönderdiği ortasına Cristiano Ronaldo kafa vuruşunu yapıyor. Savunmada Diego Godin'e çarpan top kaleci Jan Oblak'da kalıyor.

101. dakikada Gabi'nin sağ taraftan üst üste 2 kez kullandığı köşe vuruşunu Real Madrid savunması uzaklaştırmayı başarıyor.

105. dakikada Koke köşe vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçiyor. Koke'nin, ceza sahasına gönderdiği ortası savunmadan sekip altıpasın sağ tarafına doğru geliyor. Bu noktada Antoine Griezmann rövaşata vuruşu ile şansını deniyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

107. dakikada Luka Modric'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Carlos Casemiro kaleye şutunu çekiyor ancak bu şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.

116. dakikada ceza yayının hemen önünden Real Madrid serbest vuruş kazanıyor. Serbest vuruş için topun başına geçen Cristiano Ronaldo kaleye sert bir şut çekiyor ancak top barajdan geri geliyor.

119. dakikada Danilo Luiz'in pasıyla penaltı noktasının hemen gerisinde topla buluşan Cristiano Ronaldo, şutunu çekiyor ancak top defanstan geri geliyor.

Uzatmalar da 1-1 sona erdi ve Şampiyonlar Ligi finalini penaltı atışları belirleyecek.

Penaltılar

Real Madrid'de ilk penaltıyı kullanan Vazquez topu ağlara gönderdi: 1-0

Atletico Madrid'de topun başına Griezmann geldi, skor 1-1 oldu.

Real Madrid'li Marcelo, penaltıyı köşeye gönderdi ve 2-1.

Kaptan Gabi topun başına geçti ve skoru 2-2 yapan golü attı.

Gareth Bale, Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi.

Atletico Madrid'de Saul'un penaltısı ağlarda: 3-3

Sergio Ramos'un penaltısı da ağlara gitti ve Real Madrid 4-3 öne geçti.

Juanfran'ın vuruşu direkten döndü, skar hâlâ 4-3

Ronaldo'nun vuruşuyla Real Madrid durumu 5-3 yaptı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.