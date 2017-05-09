Avrupa'nın çocuk filmi ödülü Fatih Akın’a

Avrupa Film Akademisi'nin (EFA) çocuk filmi ödülü olarak bilinen Genç İzleyiciler Ödülü'ne (Young Audience Award) bu yıl Fatih Akın'ın "Elveda Berlin (Tschick)" adlı filmi layık görüldü. Jüriyi Barcelona'dan Tel Aviv ve İstanbul'a kadar 37 kentten 12-14 yaş arasındaki gençler pazar günü Avrupa Film Akademisi tarafından aday gösterilen üç film arasında seçim yaptı. Genç jüri, Fatih Akın’ın Elveda Berlin filmini, İsviçre & Fransa ortak yapımı, yönetmen Claude Barras imzalı Mein Leben als Zucchini (Kabak olarak hayatım) adlı animasyon filmi ve İsviçre yapımı Das Mädchen vom Änziloch (Änziloch'tan bir kız çocuğu) adlı belgesel filmine tercih etti.

İki gencin arkadaşlık hikayesi

Türk asıllı usta Alman yönetmen Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Berlin, Alman yazar Wolfgang Herrndorfs'un 30 ülkede basılan ve 2 milyondan fazla kopya satan best seller romanından beyazperdeye uyarlandı.

Orjinal adı Tschick olan film ergenlik çağında iki gencin arkadaşlık hikayesini anlatıyor. Zengin bir ailenin, okulda popüler gençlerin gölgesinde kalan oğlu Maik'in alkolik annesi rehabilitasyon merkezine yatırılır. Babası da bu durumu genç ve güzel asistanı ile birkaç günlük iş gezisine gitmek için fırsat bilir. Yaz tatilinde tek başına kalan Maik de okulda yine kendisi gibi dışlanan Rus göçmeni Tschik ile ufak bir maceraya atılır.

Dram & komedi türündeki film 2016 yılında Almanya'nın yanı sıra Türkiye'de de gösterime girmiş ve seyirciden iyi not almayı başarmıştı.