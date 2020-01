"Avrupa'nın büyük giyim markaları Türkiye'de çalışan Suriyeli mültecilerin sırtından kâr ediyor"

Londra merkezli İş ve İnsan Hakları Kaynak Merkezi (BHRRC), Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Avrupa'nın önde gelen giyim markalarının Türkiye'deki fabrikalarda çalışan Suriyeli mültecilerin sömürülmesinin önüne geçemediğini öne sürdü.

BHRRC'ye göre İngiltere merkezli büyük moda şirketi Topshop'tan, Almanya merkezli Aldi'ye kadar çok sayıda Avrupalı şirketin kendileri için ürün yapan fabrikalarda çalışan mültecileri daha iyi koruması gerekiyor.

Merkez, Türkiye'nin giyim sektöründe çalışan Suriyeli mültecilerin düşük maaşlar, ayrımcılık ve olumsuz koşullardan muzdarip olduğunu iddia etti.

Üreticileri Türkiye'de bulunan 37 Avrupalı şirket ile görüştükleri anketin sonuçlarını açıklayan BHRRC'nin başında bulunan Phil Bloomer, "Bazı büyük moda markaları işçileri korumakta çok sayıda adım attı, ancak Aldi, Asda ve Topshop gibi bazı markalar çok geriden geliyor" dedi.

Topshop'ın performansı kötü

Merkezin yaptığı ankette ASOS, New Look, Next, SuperDry ve Zara en iyi performans gösteren markalar olurken Asda ve Arcadia'nın en sonda yer aldığı belirtildi.

Arcadia; Topshop, Dorothy Perkins ve Miss Selfridge gibi şirketleri bünyesinde bulundururken, Asda İngiltere merkezli bir market zinciri. Mexx ve River Island gibi şirketler ise ankete cevap vermedi.

BHRRC'ye göre Türkiye'nin giyim sektöründe çalışan çoğu Suriyeli mültecinin çalışma izninin olmaması durumlarını kırılgan yapıyor.

BHRRC, aynı zamanda geçen yıldan beri birçok markanın mültecilerin durumlarını düzeltmek için büyük çaba harcadığını da vurguladı.

Reuters ise Topshop, Aldi, Mexx ve River Island'dan konu ile ilgili bir cevap alamadıklarını belirtti.

Türkiye'deki tedarikçilerde çocuk işçiler

BHRRC daha önce de bir başka araştırmasında İngiltere'de faaliyet gösteren iki büyük giyim markası Next ve H&M'in Türkiye'deki tedarikçilerinde Suriyeli çocukların çalıştırıldığını tespit etmişti.

BHRRC, Suriyeli mülteci çocukların Türkiye'deki konfeksiyon atölyelerinde sömürülmesini incelediği çalışması kapsamında 28 markaya, Suriyeli çocukların ve yetişkinlerin Türkiye'deki tedarikçileri tarafından sömürülmesi riskine karşı yürüttükleri çalışmaları sormuştu.

Gelen yanıtlarda, firmalar arasında H&M ve Next, çocuk işçi çalıştırıldığı tespitini kabul eden iki marka oldu.

Aynı zamanda BBC araştırmacı gazetecilik programı Panorama'nın ekibi de Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların İngiltere'de satılan tekstil ürünlerinin üretiminde çalıştıklarını ortaya çıkarmıştı.

Türkiye'deki tedarikçi fabrikalarda gizli çekimler yapan Panorama ekibi, Marks and Spencer ve internet satış mağazası Asos tarafından satılan kıyafetlerin üretiminde çocukların çalıştırıldığını tespit etti.