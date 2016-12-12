Avrupa'nın 5 büyük liginde bu hafta

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Nice haftayı lider kapadı.

İngiltere Premier Lig'de Chelsea takılmadı

Lider Chelsea, yükselişini Premier Lig'in 15. haftasındaki West Bromwich Albion maçında da sürdürdü. Rakibini 1-0 mağlup eden Chelsea, üst üste 9. galibiyetini aldı.

İlk haftadaki Liverpool mağlubiyetinden bu yana kaybetmeyen Arsenal, Stoke City'yi 3-1 yenerek lideri takibini sürdürdü.

Manchester City'nin son şampiyon Leicester City'ye 4-2 mağlup olduğu haftada Liverpool, West Ham United ile 2-2 berabere kaldı.

Tottenham'ı 1-0'lık skorla geçen Manchester United, üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Chelsea'nin 37 puanla lider olduğu ligde Arsenal 34, Liverpool 31 ve Manchester City 30 puan topladı.

İspanya La Liga'da Real Madrid son nefeste

La Liga'nın 15. haftasına lider giren Real Madrid, milli futbolcu Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna'yı Sergio Ramos'un uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yendi.

Real Madrid, bu galibiyetle yenilmezlik serisini 35 maça çıkararak kulüp rekoru kırdı. Deportivo La Coruna'da ilk 11'de yer alan Emre Çolak, mücadelede 58 dakika görev yaptı.

Barcelona, Osasuna deplasmanında 3 puana, 3-0'lık skorla ulaştı. Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçta 65 dakika sahada kaldı.

Puanını 37'e yükselten Real Madrid, en yakın takipçisi Barcelona ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. 30 puanlı Sevilla üçüncü, 26 puanı bulunan Real Sociedad ise dördüncü sırada yer aldı.

Bundesliga'da lider değişti

Bundesliga'da Bayern Münih, 14. haftada ağırladığı Wolfsburg'u 5-0 yenerek Leipzig'in mağlup olduğu haftada liderliği averajla ele geçirdi.

Ingolstadt deplasmanında 1-0 kaybeden ligin sürpriz takımı Leipzig'in namağlup unvanı da sona erdi.

Bayer Leverkusen, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asist yaptığı maçta, Schalke 04 deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Zirve takipçilerinden Hertha Berlin'in Werder Bremen'e 1-0 kaybettiği haftada, Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt golsüz beraberliği bozamadı.

Ligde 14 hafta sonunda 33 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in önünde averajla liderliğe yükseldi. Bu iki takımı, 27 puanla Hertha Berlin ve 26'şar puanla Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt izledi.

Serie A'da derbi Juventus'un

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 16. haftasında konuk olduğu Torino'yu 3-1 yendi.

Zirve takibini sürdüren takımlardan Napoli, Cagliari'yi 5-0, Lazio da Sampdoria'yı 2-1'lik skorla geçti.

Ligde 39 puanla lider durumdaki Juventus, haftanın kapanış maçında bu akşam birbirleriyle karşılaşacak Roma ve Milan'ın 7, Napoli ve Lazio'nun ise 8 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1'de Monaco arayı kapattı

Ligue 1'de lider Nice ile son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'in (PSG) karşılaştığı 17. hafta maçı, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

PSG'nin 2-0 geriye düştüğü maçta 2 gol kaydederek yükselen form grafiğini sürdüren Uruguaylı Edinson Cavani, bu sezon ligde çıktığı 15. maçında 16 gole ulaştı.

Ligin bir diğer iddialı takımı Monaco ise Bordeaux deplasmanında 4-0 galip geldi.

Bu sonuçların ardından Nice, 40 puanla liderliğini sürdürdü. 39 puanı bulunan Monaco ikinci, 36 puanlı PSG ise üçüncü sırada yer aldı.