Avrupalıların neredeyse yarısı son bir yılda et tüketimini azalttı

Avrupalı ​​tüketicilerin neredeyse yarısının son bir yılda et tüketimini azalttığı belirlendi. Bununla birlikte yüzde 40'a yakın bir kesim de önümüzdeki altı ay içinde daha az et tüketmeyi planlıyor.

Uluslararası ProVeg Organizasyonu'nun 'Tüketici Trendleri ve Avrupa'da bitki bazlı gıdalara yönelik tüketici tutumları' adlı araştırması, birçok Avrupa ülkesinde hayvan bazlı gıdalardan bitki bazlı gıdalara doğru bir yönelim olduğunu gösteriyor.

Avrupa Bitki Bazlı Gıdalar Birliği (ENSA) Direktörü Vinciane Patelou, “Avrupalı ​​tüketicilerin bitki bazlı gıdalara yönelik iştahının artması gelecekte süt ve et alanında daha fazla bitki bazlı alternatiflerin geliştirileceği anlamına geliyor" diyor.

Avrupalılar et tüketimini azaltma kararı aldı

Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Romanya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil 10 Avrupa ülkesinde 7 bin 500'den fazla tüketiciyle rastgele yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 46'sı geçtiğimiz yıl et tüketimini azaltma kararı aldı.

Söz konusu süt ürünleri olduğunda da benzer bir eğilim mevcut ancak henüz uygulama aşamasında somutlaşmış değil. Tüketicilerin yaklaşık yüzde 30'u süt tüketimini azaltmak istediklerini belirtiyor.

"Vegan proteini düzenli diyete dahil etmek için uzun vadeli bir tüketici eğilimi var"

Büyük bir Alman et tedarikçisi olan PHW Group'un yönetim kurulu üyesi Marcus Keitzer, "Açıkçası, vegan proteini düzenli diyete dahil etmek için uzun vadeli bir tüketici eğilimi var" diyor ve ekliyor:

"Kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Ne tek başına et ürünleri ne de şu anda mevcut olan alternatif protein seçenekleri, gelecek nesillerin protein gereksinimini kendi başlarına sürdürülebilir şekilde karşılayamayacak. Ekolojik olarak optimize edilmiş et üretimini ve alternatif proteinler alanında vizyoner bir yaklaşımı içeren bütünsel bir protein platformu stratejisine ihtiyacımız var."

Katılımcıların yüzde 30'u daha fazla bitkisel gıda tüketmek istiyor

Araştırma, ankete katılan Avrupalı ​​tüketicilerin hayvansal ürünlere olan ilgisinin azalmasının yanı sıra bitkisel alternatif ürünlere olan ilginin de aynı oranda artmakta olduğunu tespit etti.

Ankete katılanların neredeyse yüzde 30'u kesinlikle daha fazla bitkisel gıda tüketmek istediğini kaydediyor. Özellikle “esnek diyet" (fleksiteryan) yani sadece ara sıra hayvansal ürünleri tüketmek isteyen kişilerin sayısının giderek arttığı belirtiliyor.

Sebze ürünleri satın alanları motive eden şeylerin öncelikli olarak tat ve sağlık olduğu, ardından tazelik, katkı maddesinin olmaması ve daha düşük fiyatlar olduğu belirlendi.

Esnek diyet uygulayanların neredeyse yarısı süpermarketlerdeki ve restoranlardaki sebze sunumlarının yetersiz olduğunu düşünüyor ve yüzde 50'si sebze seçeneklerini çok pahalı buluyor.