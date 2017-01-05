"Avrupalılar terör tehdidiyle yaşamayı öğrenmeli"

Çekya’nın (eski adıyla Çek Cumhuriyeti) eski Moskova ve Kiev Büyükelçisi Jaroslav Basta, düzenli bir şekilde gelen terör tehditlerinin ardından Avrupalıların hayatlarını sürdürmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.



RİA Novosti’ye konuşan Basta, AB ülkelerinde yaşayan vatandaşların kendilerini terör saldırılarına karşı hazırlamaları gerektiğini söyledi. Terör eylemlerinin Avrupa genelindeki insanları ‘alışkanlıklarını ve yasaları’ değiştirmeye zorladığını savunan eski büyükelçi, “Bu yılki yeni yıl kutlamalarında, Prag’da her zamankinden fazla terörist vardı. Seyahat şirketlerinin yayınladıkları istatistikler, ne kadar çok turistin Paris, Berlin ya da Brüksel yerine Doğu Avrupa ülkelerini kapsadığını gösteriyor” dedi.



'Karlov'un öldürülmesi büyük bir kırılma noktası'

İnsanların Batı Avrupa’da meydana gelen saldırılardan korktuğunu kaydeden Basta, “(Rusya’nın Ankara Büyükelçisi) Andrey Karlov’un öldürülmesinin büyük bir kırılma noktası olduğunu düşünüyorum ve Karlov faktörü yakın zamanda diplomaside de yerini alacak” diye konuştu. İstihbarat kurumlarının küresel terörle mücadele konusunda işbirliği yapmasının önemine de dikkat çeken elçi, bu ajansların daha önce yaptığı gibi işbirliğinde başarısız olmamasının önemine dikkat çekti.

