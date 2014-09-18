Avrupalılar nereden geliyor?

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Buz Çağı döneminde Sibirya'dan Amerika'ya ilk
giren insanlar Avrupa'daki tarih öncesi insanlarla da karıştı ve günümüz Avrupalılarının DNA'larında
iz bıraktı.
Araştırmanın modern halkların atalarını açıklama için yapılan en son kapsamlı
genetik araştırma
olduğu bildirildi.
Uzmanlar, günümüz Avrupalılarının iki farklı halk grubundan geldiklerini düşünüyordu. İlki yaklaşık 40
bin yıl önce türümüzün kıtaya ilk kez yerleşilmesinden itibaren Batı Avrupa'da yaşamış olan ilkel avcı
toplayıcılardı. İkincisi ise yaklaşık 7 bin yıl önce Avrupa'ya bugünkü Suriye, Türkiye
ve Irak
topraklarının bulunduğu bölgeden göç eden çiftçilerdi.
Yeni çalışma ise “Antik Kuzey Avrasyalılar” denen ve Sibirya bölgesinden gelen avcı toplayıcıların
rolünü gözler önüne serdi.
Bilim insanları, yaklaşık 7 bin yıl önce Almanya'da yaşamış bir çiftçinin ve
8 bin yıl önce Lüksemburg
ve İsveç'te yaşamış 8 avcı toplayıcının DNA'sını inceledi. Avrupalıların atalarını bulmak için sonuçları
bugün Avrupa'da yaşayan 2 bin 345 kişinin DNA'sıyla
karşılaştırdı.
Harvard Tıp Okulu'ndan Iosif Lazaridis, “Çalışmamız Avrupalıların kökeninin sanılandan çok daha
karmaşık olduğunu gösteriyor” dedi.
Lazaridis, bugün bir grup olarak görülen Avrupalıların aslında geçmişte en az üç farklı
grubun
karışmasına dayanan çok daha karmaşık bir tarihe sahip olduğunu belirtti.
Kuzey-güney farkı
Neredeyse tüm Avrupalılarda bu üç gruptan izler bulundu.
Antik Kuzey Avrasyalı geni ise Avrupa
DNA'sının yüzde 20'sini oluşturuyor.
Kuzey Avrupalılar, Batı Avrupalı avcı toplayıcı genine en
fazla sahip olan halk. Litvanyalıların
genlerinin yüzde 50'si Batı Avrupalı avcı toplayıcılardan geliyor.
Güney Avrupalılar ise daha fazla antik çiftçilerinkine benzer genlere sahip. Sardinyalıların genlerinin
yüzde 90'ı da bu şekilde.