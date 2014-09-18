Avrupalılar nereden geliyor?

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Buz Çağı döneminde Sibirya'dan Amerika'ya ilk

giren insanlar Avrupa'daki tarih öncesi insanlarla da karıştı ve günümüz Avrupalılarının DNA'larında

iz bıraktı.

Araştırmanın modern halkların atalarını açıklama için yapılan en son kapsamlı

genetik araştırma

olduğu bildirildi.

Uzmanlar, günümüz Avrupalılarının iki farklı halk grubundan geldiklerini düşünüyordu. İlki yaklaşık 40

bin yıl önce türümüzün kıtaya ilk kez yerleşilmesinden itibaren Batı Avrupa'da yaşamış olan ilkel avcı

toplayıcılardı. İkincisi ise yaklaşık 7 bin yıl önce Avrupa'ya bugünkü Suriye, Türkiye

ve Irak

topraklarının bulunduğu bölgeden göç eden çiftçilerdi.

Yeni çalışma ise “Antik Kuzey Avrasyalılar” denen ve Sibirya bölgesinden gelen avcı toplayıcıların

rolünü gözler önüne serdi.

Bilim insanları, yaklaşık 7 bin yıl önce Almanya'da yaşamış bir çiftçinin ve

8 bin yıl önce Lüksemburg

ve İsveç'te yaşamış 8 avcı toplayıcının DNA'sını inceledi. Avrupalıların atalarını bulmak için sonuçları

bugün Avrupa'da yaşayan 2 bin 345 kişinin DNA'sıyla

karşılaştırdı.

Harvard Tıp Okulu'ndan Iosif Lazaridis, “Çalışmamız Avrupalıların kökeninin sanılandan çok daha

karmaşık olduğunu gösteriyor” dedi.

Lazaridis, bugün bir grup olarak görülen Avrupalıların aslında geçmişte en az üç farklı

grubun

karışmasına dayanan çok daha karmaşık bir tarihe sahip olduğunu belirtti.

Kuzey-güney farkı

Neredeyse tüm Avrupalılarda bu üç gruptan izler bulundu.

Antik Kuzey Avrasyalı geni ise Avrupa

DNA'sının yüzde 20'sini oluşturuyor.

Kuzey Avrupalılar, Batı Avrupalı avcı toplayıcı genine en

fazla sahip olan halk. Litvanyalıların

genlerinin yüzde 50'si Batı Avrupalı avcı toplayıcılardan geliyor.

Güney Avrupalılar ise daha fazla antik çiftçilerinkine benzer genlere sahip. Sardinyalıların genlerinin

yüzde 90'ı da bu şekilde.

