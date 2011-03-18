Avrupalılar daha uzun yaşıyor

T24 - Journal of Epidemiology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, artan obezite sorununa rağmen, Avrupa'da ortalama ömür uzuyor. Araştırmayı yürüten profesör David Leon, bunun en önemli nedenlerinden birinin kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde görülen azalma olduğunu söylüyor.



Leon, kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümlerde en büyük düşüşün İngiltere'de yaşandığını söylüyor, "Bunun bir nedeni tedavi yöntemlerinde kaydedilen ilerlemeler, diğer bir neden ise sigara ve diğer risk faktörlerinde görülen azalma" diye ekliyor.



Obezitenin yüksek gelirli ülkelerde ortalama yaşam süresini etkileyeceğinden kaygı duyuluyor.



Araştırma, henüz bunun gerçekleştiğine dair bir bulgu olmadığını söylüyor ancak Profesör Leon, obezitenin etkilerinin görülmesi için erken olabileceğini de kabul ediyor.



Leon, "Henüz çocukluklarından itibaren obez olan yetişkinlerde obezitenin etkisini görmedik. Bu insanların ortalama ömrünün nasıl etkileneceğini tahmin edemiyoruz" dedi.



Araştırma yüksek miktarda sağlık harcaması yapılmasının ortalama yaşam süresinde artış anlamına gelmeyebileceğini de tespit ediyor.



2007 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama yaşam süresi 78 yıl iken, İngiltere'de 80 olduğu araştırmanın bulguları arasında.





