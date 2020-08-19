Avrupalı zenginlerin yeni adresi Ege kıyıları oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının artmasıyla Türkiye'nin Ege kıyılarındaki marina ve izole koylara, mega yatlar demir atmaya başladı.

İspanya, Fransa, İtalya gibi ünlü turizm şehirlerinde, Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte dünyaca ünlü film yıldızları, sanatçı ve milyarderlerin yeni adresi Ege kıyıları oldu.

Özellikle Rus milyarderlerin üzerinde helikopter bulunan ultra lüks yatları, Marmaris, Bodrum, Göcek, Fethiye ve Gökova Körfezi'nde görülmeye başlandı.



Rus milyarder Andrey Skoch'un 100 metrelik 'Madame Gu' adlı yatının yanı sıra, Avrupalı iş adamlarının 'Titan' ve 'Miss' adlı mega yatları Bodrum’a geldi.

Rus milyarder ve sanat koleksiyoncusu Leonid Mikhelson ise üzerinde helikopteri bulunan 86 metrelik 'Pacifica' isimli mega yatı ile Marmaris Gümrük Limanı'na geldi. Kaptanın burada 2 milyon liralık yakıt ikmali yapıp, yiyecek-içecek aldığı lüks yat, daha sonra içinde adları gizli tutulan misafirleri ile Ege turuna çıktı.

Marinalar doldu

Marmaris ilçe merkezi ve Bozburun, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Çiftlik ve Hisarönü Mahallesi'nde 6 özel marinada 5 bin yat, gulet ve yelkenli bulunuyor.



2 bin 400 yelkenli ve yat yabancı uyruklu kişilere ait. Deniz sınırlarının açılmasıyla 20 Temmuz'dan itibaren yabancı uyruklu kişiler aileleri ile birlikte marinalarda demirli yatlarına geldi.