Avrupalı yıldızlara müjde!

T24 - Avrupa Birliği, müzisyenler ve yapımcılar için telif hakları süresini 50 yıldan 70 yıla uzatma kararı aldı.





Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Avrupa Birliği, bu kararın sanatçıların haklarının yaşamları süresince korunması ve hayatlarının son döneminde gelirlerinin düşmemesinin garantiye alınması için alındığını kaydetti.





Yapımcıları temsil eden uluslararası kuruluş kararı olumlu karşılarken, ünlü opera sanatçısı Placido Domingo da kararın "sahne sanatçıları için harika bir haber" olduğu yorumunu yaptı.





1960’lı yıllarda albüm yapan binlerce Avrupalı müzisyen, eserleri üzerindeki haklarını kaybetmek üzereydi.







